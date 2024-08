Mediacrest ficha a Fernando Jerez como responsable de Entretenimiento.

Nuevo movimiento en el sector televisivo, semanas antes del comienzo de una nueva temporada de ficciones y producciones televisivas. Mediacrest ha fichado a Fernando Jerez como nuevo responsable de Entretenimiento.

La productora de ‘El Cazador’ lleva meses buscando refuerzos para esta división tras decidir aumentar la apuesta por este departamento. Ahora ha decidido contratar a este directivo, con más de veinte años de experiencia, que acaba de salir de Fremantle tal y como avanzó Confidencial Digital.

A lo largo de los tres años que estuvo en la productora de ‘Got Talent’, Fernando Jerez ha estado implicado principalmente en cuatro producciones. Un docu-reality sobre Isabel Preysler que se emitió en Disney Plus, un programa para Cuatro llamado ‘En guardia: mujeres contra el crimen’, un documental sobre los futbolistas Iñaki y Nico Williams y la producción de ‘Perdidos en el Amazonas’.

Previamente desempeñó el cargo de director del canal #0 y producción propia en Movistar Plus+, fue director general de Discovery España y director de antena del grupo de canales de La Sexta. Además, fue director de antena en Cuatro cuando todavía pertenecía al Grupo Prisa, director de programación de Antena 3 y director de antena y programación en Telemadrid.

Sustituye a Hugo Tomás

Fernando Jerez sustituye en el puesto a Hugo Tomás, que ha sido nombrado Productor Ejecutivo de Programas en ITV Studios Iberia, incorporándose el 1 de septiembre y reportando a Nathalie García, la CEO.

En su nuevo cargo, Tomás liderará la adaptación de formatos de ITV Studios, de reality shows, factuals, datings y concursos internacionalmente reconocidos, como ‘Come Dine With Me’, ‘Love Island’, ¡‘The Chase’ o ‘I’m a celebrity get me out of here!’. También trabajará en la creación y desarrollo de producciones locales originales, en estrecha colaboración con Miguel Vila, director Creativo.

Con una carrera en el entretenimiento de 25 años, Tomás tiene una gran experiencia en la adaptación de formatos, producción y negocio internacional. Este directivo ha desempeñado un papel importante en grandes franquicias internacionales en España como ‘MasterChe’, así como en ‘La Isla de las Tentaciones’, ‘Maestros de la Costura’ y ‘Perdidos en la Tribu’,