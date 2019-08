Mediapro cierra estos días la compra de la productora El Terrat

La compra de El Terrat por parte de Mediapro es cuestión de días, quizás de semanas. Según los datos recabados por Confidencial Digital, la operación está prácticamente cerrada a falta de acuerdo en cuestiones de menor entidad.

Como ya se adelantó en estas páginas, las conversaciones comenzaron meses atrás, con gran discreción y secretismo por las dos partes. Ha habido interés expreso en impedir que esta operación trascendiera y se ha llevado con gran sigilo.

Esta adquisición se enmarca dentro de la nueva fase en la que se encuentra inmersa Mediapro. La compañía que dirige Jaume Roures ha apostado de un tiempo a esta parte por el crecimiento y la expansión. La inyección de dinero que supuso la incorporación de Orient Hontai al accionariado del grupo, que adquirió un 53% del capital en febrero del pasado año, ha dado inicio a un ambicioso periodo de desarrollo en España y a nivel internacional.

Con la mirada puesta en la salida a Bolsa

El objetivo final de este proceso de compras, ordenado pero constante, es dotar a la sociedad de un tamaño suficiente que permita una rentable salida a bolsa en un tiempo no muy lejano. Esta aspiración explica bastantes decisiones recientes de la compañía.

El Terrat aporta en este contexto una pata importante: un buen número de programas en antena. Cuando se consume la compra, The Mediapro Studios incluirá bajo su paraguas dos formatos muy relevantes de El Terrat: los shows nocturnos ‘Late Motiv’ y ‘La Resistencia’ (Movistar+), que son de emisión diaria.

También contará con ‘Loco mundo’ (Movistar+), ‘Homo Zapping’ (Neox), ‘Nadie Sabe Nada’ (programa semanal en su sexta temporada en la Cadena SER), ‘Assumptes interns’ (para la nueva cadena de la Comunidad Valenciana, À Punt) y ‘Preguntes Freqüents’ (tercera temporada en TV3).

Estos formatos pasarán a formar parte del catálogo de Entretenimiento de Mediapro, integrado por espacios como ‘El intermedio’ (La Sexta), ‘Zapeando’ (La Sexta), ‘Ninja Warrior’ (Antena 3), ‘Las que faltaban’ (Movistar+), ‘La Script’ (Movistar+) o ‘Six Dreams’ (Amazon Prime Video).

Algunas cifras: ocho millones de deuda

Según los datos recabados por ECD, Mediapro ha mostrado su disposición a asumir la deuda que arrastra la productora de Andreu Buenafuente, que algunos analistas cuantifican en unos ocho millones de euros.

En la negociación también se ha abordado el montante que quiere percibir el propio Buenafuente por la venta de la factoría audiovisual. Se habla de unos cuatro millones de euros, una cantidad que ha provocado algún desencuentro entre las partes: el productor consideraba que se trataba de una cifra insuficiente.

En cualquier caso, este confidencial ha podido saber, como se ha dicho, que el acuerdo es inminente y se cerrará próximamente. ECD ha intentado recabar el parecer de las partes y la causa de que el acuerdo no está rubricado. Mediapro ha declarado que no facilita información, ni aclara datos o cifras sobre operaciones en marcha que no se hayan cerrado.