Mediaset prohíbe filtraciones a la prensa en el nuevo código ético: vigilará los correos electrónicos

Adela González y Belén Rodríguez en Telecinco.

Borja Prado y Alessandro Salem, actuales responsables de Mediaset España, continúan dando pasos de cara al nuevo diseño de la televisión que pretenden implantar. Después de dejar claro que Jorge Javier Vázquez debía salir menos en televisión y dar el visto bueno a ‘Focus’, el nuevo programa informativo de La Fábrica de la Tele, han aprobado un nuevo código ético.

Este documento firmado el 30 de enero y que fue desvelado por ‘El Mundo’, prohíbe varios ingredientes básicos que habían formado parte de ‘Sálvame’, como las opiniones y comentarios políticos. Esta delimitación es solo extensible los programas de entretenimiento. Además, señalan que no se puede criticar a otro programa de la compañía. No obstante, este no es el único de los puntos que se incluye en este documento.

Filtraciones y correos

Mediaset ha dejado por escrito que es esencial “para salvaguardar la imagen y reputación de la compañía presentarse como una organización seria”. Por ese motivo, “a menos de que se ostente un cargo” que lo permita, han dejado claro que los presentadores, colaboradores y técnicos no pueden filtrar opiniones, documentos o información interna de la empresa. Por ello, la divulgación de estos contenidos solo se podrá hacer “bajo la supervisión de la División de Comunicación”.

Además, se insiste en que “todas las comunicaciones con los medios de comunicación externos serán realizadas exclusivamente por las personas y departamentos autorizados para ello”. Posteriormente, apuntan, “cualquier contacto o intento de contactar un miembro de la organización” con el objetivo de conseguir información exclusiva “mediáticamente relevante” deberá ser comunicado, “a la mayor brevedad posible”, a la División de Comunicación y Relaciones Externas.

Control de Internet

Por otro lado, desde Mediaset España se aclara que el acceso a Internet, la Intranet, el correo electrónico y otros medios técnicos que ofrece la empresa a los trabajadores son propiedad de la compañía, por lo que “no está permitido el uso inapropiado de estas herramientas”. Por ello, añade, van a estar “sometidos a control”.

Las empresas de Mediaset España, amparadas en este código ético, están facultadas para “adoptar las medidas disciplinarias que correspondan” como consecuencia de un uso abusivo de estos medios. Se contempla desde limitar el acceso a la red, hasta bloquear o anular su uso de forma temporal o definitiva.

Entre los contenidos que se consideran inadecuados para enviar a terceros están “materiales sometidos a derechos de propiedad intelectual” sin la autorización previa del titular de los derechos, “información confidencial, sensible o privilegiada” e información relacionada con actividades profesionales o empresariales distintas a las que “forman parte” de la relación con las empresas de Mediaset.