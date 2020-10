Mediaset declara la guerra a María Teresa Campos y los directivos recuerdan un chantaje de la presentadora a Paolo Vasile

La guerra entre Telecinco y la familia Campos no ha parado de dar titulares desde la polémica entrevista que la matriarca del clan concedió a Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame Deluxe’ hace más de una semana.

Unas acusaciones cruzadas muy duras que provocaron la ira del presentador que afirmó sentirse “maltratado” por la presentadora.

Desde entonces, los comentarios negativos en varios programas del grupo sobre lo sucedido no han cesado y han dado inicio a una batalla mediática contra María Teresa Campos.

Esto ha propiciado que se reabran heridas del pasado y agravios internos que permanecían ocultos ahora circulan por los pasillos de la cadena de Paolo Vasile. Confidencial Digital ha escuchado en boca de altos directivos de Telecinco un oscuro episodio del pasado que explicaría la mala relación de fondo de la cadena con la presentadora.

Un secreto jamás contado

El suceso tuvo lugar años atrás, un incidente del que nunca se ha hablado públicamente y que permite entender el actual choque del grupo contra la malagueña. “Un episodio que no deja en muy buen lugar a las Campos”, aseguran quienes lo vivieron en primera persona.

Fue durante la época en la que Campos presentaba el programa ‘Día a Día’, el formato matinal que el principal canal de Mediaset emitió entre 1996 y 2004. En ese momento, se planteó el estreno de un novedoso programa de televisión que pretendía asentarse en la parrilla: ‘A tu lado’.

Una joven y desconocida Emma García, una cara nueva para Telecinco que venía de ETB, se convirtió en la candidata perfecta para Paolo Vasile que la eligió para presentar el programa. Ella era la elegida: palabra de Vasile.

Cuando María Teresa se enteró de la noticia “montó en cólera”. Subió al despacho del consejero delegado para decirle a Paolo Vasile que no estaba de acuerdo con su decisión. Le exigió al italiano que fuera su hija Terelu la presentadora de ‘A tu lado’ en lugar de Emma García.

Hay que recordar que, en un programa reciente de ‘Viva la vida’, Emma García le confesó a Terelu que “su madre se lo había hecho pasar muy mal”. No dijo más, no dijo menos. Pero la de San Sebastián no desveló el episodio descrito más arriba. Se refirió simplemente al hecho de que “lo había pasado mal porque María Teresa no la quiso contratar en ‘Día a día’, por no ser hija de famosos”.

Sin embargo, en Telecinco no olvidan la intimidación que sintió entonces Emma García. Campos no quería que ella presentase ‘A tu lado’ y ejerció una intensa presión para evitarlo. La joven presentadora sufrió mucho por este asunto. “Se iba llorando a casa muchos días”, recuerdan en la cadena.

La Campos contaba en aquel momento con fama y poder. “O eso creía ella”, explican internamente. ECD ha podido confirmar que apoyada en esa creencia, subió a los despachos para plantearle a Vasile una disyuntiva: “o Terelu se convertía en la presentadora de ‘A Tu Lado’ o se marchaba de ‘Día a Día’, que en aquel momento tenía gran popularidad”.

Hay que recordar que con aquel ‘Día a Día’ Telecinco obtenía entonces sus mayores cifras de audiencia: logró entre el 25% y el 32% de cuota de pantalla en sus ocho temporadas de emisión.

Telecinco no cede al “chantaje”

A pesar del éxito de ‘Día a día’, Paolo Vasile se mantuvo firme y no cedió a la petición de la Campos.

“Él estaba convencido de que tenía que ser Emma la que se pusiese al frente del nuevo programa”, y la prueba de que acertó es que ‘A tu lado’ permaneció en antena más de cinco años con buenos resultados de audiencia.

“Vasile apostó por una cara nueva y rechazó a Terelu, lo que provocó la ira de María Teresa”, confiesan directivos del grupo. Campos sintió que “a su hija no se la trataba de la mejor forma y amenazó con irse si no cedían a sus peticiones.”

Ante la negativa de Vasile, María Teresa cumplió de inmediato la amenaza y dejó el programa para fichar por la competencia junto con su hija.”

En el año 2004 ambas fueron contratadas por Antena 3. Se manejan incluso cifras de aquel sonado fichaje: el trasvase se produjo a razón de seis millones de euros por temporada.

A la madre le dieron el programa ‘Cada día’, de corte similar al que hacía en Telecinco, y Terelu comenzó a presentar el programa ‘La Granja’, un reality de famosos además de colaborar, junto a su madre, en el programa matinal.​

Fracaso en Antena 3

La operación fue un fiasco. El magazine de María Teresa no tardó en perder el liderazgo en favor de su relevo al frente del ‘Día a día’, Ana Rosa Quintana, que ocupó –tras un breve interludio de Carolina Ferre- el hueco que dejó Campos en Telecinco con el programa ‘Reina de las mañanas’.

Tanto fue así que, en diciembre de 2005, Antena 3 retiró ‘Cada día’ de la parrilla. El primer año había caído a un 19% y en su segunda temporada la audiencia media se había desplomado aún más, en torno al 17%, a ocho puntos de su rival. Una distancia insostenible para la competencia.

Después de este fracaso, María Teresa consiguió presentar otro espacio, ‘Lo que inTeresa’, de menor duración, un magazine de actualidad y sucesos que siguió incluyendo una ‘mesa de debate’. Este formato fue cancelado definitivamente en abril de 2006.

Terelu tampoco obtuvo gran éxito con ‘La granja’. Aunque en la primera edición, que se emitió entre el 8 de septiembre y el 23 de noviembre de 2004, el programa alcanzó un 21,5% de cuota de pantalla, en la segunda la audiencia disminuyó hasta el 17,6%, lo que provocó que Antena 3 descartara la renovación.

Las Campos vuelven a Telecinco

En 2007 se produjo un hecho singular. Las Campos llamaron a la puerta de Telecinco para pedir trabajo. Lo hicieron, explican directivos de Mediaset, “con la cabeza agachada”.

Consiguieron que a María Teresa le dieran un programa de entrevistas nocturno, titulado ‘El laberinto de la memoria’. Un hecho insólito, sin duda, dado el carácter de Paolo Vasile, con un largo historial de rechazos a quienes considera que le han traicionado. Sin apenas espacio para la compasión.

El caso de María Teresa Campos ha sido una de las pocas excepciones porque, a partir de ahí, las presentadora ha trabajado en numerosos programas de Telecinco, de diversa índole.

Hasta que finalmente, en marzo de 2019, Mediaset confirmó que no renovaba el contrato con María Teresa Campos que había expirado el 4 de marzo de 2019.

La venganza de Mediaset

Es ahora, al trascender este hecho, cuando se pone de manifiesto el trasfondo real de este enfrentamiento y el origen de la mala relación entre la presentadora y la cadena.

Empleados de Mediaset entienden que la compañía aprovecha ahora la coyuntura mediática para ajustar cuentas con la Campos y cobrar su particular venganza hacia la veterana presentadora.

“La relación estaba enquistada por ese suceso del pasado. Solo era cuestión de tiempo que saltase la liebre y que el oscuro secreto de las Campos, que las deja en pésimo lugar, saliese a la luz”, concluyen a ECD miembros de la compañía que conocen esta historia de primera mano.

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz del entorno de María Teresa Campos. Asegura que no tiene conocimiento de estos hechos que manejan en la cúpula de Telecinco. Añade además que la presentadora no va a salir al paso porque no está dando declaraciones sobre lo sucedido.