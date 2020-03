Mediaset exige recortes de presupuesto a las productoras para afrontar el pago de la Eurocopa y las multas

Mediaset afronta una situación presupuestaria delicada este 2020: debe hacer frente a varios pagos de cierta entidad y provisionar otros. De ahí que esté buscando la manera de ahorrar costes. Por lo pronto, está trasladando a los proveedores esta exigencia si quieren ser contratados.

Según ha podido confirmar Confidencial Digital, el grupo que dirige Paolo Vasile está pidiendo a las productoras que bajen los presupuestos de los formatos que están presentando. Es imprescindible, advierten, recortar el coste final de los programas.

El aviso ha provocado cierta indignación en compañías del sector que llevan meses –aseguran- recibiendo de Mediaset esta consigna de trabajar más barato.

“No es algo nuevo y los más veteranos esperamos algo así cuando se acercan las fechas de los grandes eventos deportivos. Pero no por ello deja de doler”, explica a ECD uno de los afectados.

El gasto extra de la Eurocopa…

Efectivamente, los directivos de Telecinco y Cuatro están justificando ante los productores el nuevo ajuste con el argumento de que deben afrontar en primer lugar el coste de la Eurocopa.

Mediaset España anunció en agosto de 2018 la compra en exclusiva de los derechos de emisión en abierto de todos los partidos de la UEFA Euro 2020 que, por primera vez, tendrá como sede a ciudades de 12 asociaciones diferentes del continente, entre ellas Inglaterra, Alemania, Italia, Dinamarca, Holanda, Irlanda y España.

Mediaset ofrecerá gratis y en abierto en televisión y soportes digitales los 51 partidos que compondrán la UEFA Euro 2020. No ha trascendido el precio que ha pagado la compañía por hacerse con estos derechos pero algunas cifras pueden servir de orientación.

Según se publicó entonces, Paolo Vasile desembolsó unos 40 millones de euros por los partidos más importantes del Mundial de Fútbol de Brasil 2014: un encuentro diario en prime time y todos los partidos de España. Por los partidos de clasificación del ciclo anterior, RTVE había abonado 39 millones de euros.

…y provisionar dinero para las multas

En las reuniones con las productoras, los directivos de Mediaset están aludiendo además a otro gasto extraordinario que quizás tengan que afrontar este año: las sanciones económicas impuestas al grupo por la CNMC y la justicia española.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció el pasado mes de noviembre una multa a Mediaset por valor de 38,9 millones por vulnerar (junto a Atresmedia, sancionada con otros 38,2 millones) las prácticas de la libre competencia y damnificando a los pequeños operadores.

Competencia ha acusado a Mediaset y Atresmedia de aprovechar el duopolio televisivo (concentran el 85% de la cuota publicitaria en televisión) para imponer a los anunciantes la contratación de paquetes publicitarios. También les ha vetado el pago de extraprimas a las agencias de medios y se les ha prohibido el uso de la pauta única.

Las dos empresas anunciaron en su día que recurrirán esta decisión y han pedido que la sanción quede en suspenso hasta que los tribunales decidan.

Por otro lado, el Tribunal Supremo rechazó el pasado mes de septiembre el último recurso de Mediaset contra una sentencia que ordenó el cese inmediato de la emisión y producción del concurso ‘Pasapalabra’ tras una demanda de la productora británica ITV, propietaria original de los derechos del formato.

Según el fallo del Supremo, Mediaset España tiene que pagar 14,8 millones de euros a ITV por derechos de emisión del popular concurso, además de los intereses generados desde la sentencia emitida en septiembre de 2016 hasta el día que cesó la emisión del programa en Telecinco.

Oscar Fornies aprieta

Directivos de la compañía, con el director de Producción de Entretenimiento Óscar Fornies a la cabeza, están explicando a las productoras que Mediaset debe provisionar este dinero y ahorrar en costes de manera urgente este 2020.

Los productores no están teniendo mucho margen para la negociación: “si no accedes a esos recortes, te quedas sin vender el programa; no colocas el programa si no bajas el coste”. La solución, explican los afectados, es buscar alternativas: recurrir a otras formas de producir, ahorrar en profesionales eligiendo personal menos cualificado o aplicar nuevos calendarios de producción.

En cualquier caso, añaden, lo que al final se termina resintiendo es la calidad del producto. “Las fórmulas mágicas no existen –explica otro afectado-: a menos dinero, menos posibilidad de cuidar el formato final. Y eso no es bueno ni para la cadena (que emite un peor producto), ni para el espectador (que percibe menos calidad en los formatos), ni para la productora (que es la que firma el trabajo)”.

Un ejemplo: ‘Supervivientes’ 2020

Los afectados citan un caso actual y emblemático de esta dura política de reducción de costes que ha impuesto Mediaset: ‘Supervivientes’ 2020. La propia Mila Ximénez desveló hace unas semanas que Antonio Montero no había acudido a esta edición del reality en Cayo Cochinos “por culpa de su caché”.

Efectivamente, se ha pasado de la edición de 2019 con Isabel Pantoja, Carlos Lozano, Colate, Azúcar Moreno, Mónica Hoyos y otros famosos de cierto renombre, a un formato a todas luces “más barato”.

A principios de año se hicieron circular posibles fichajes relevantes, como Cristina Cifuentes, Albert Rivera o Juan Carlos Monedero, pero todo aquello quedó en nada… como si se hubiera tratado de una simple campaña de promoción.

Y es que hay que digerir los gastos extraordinarios de la Eurocopa y las multas. Los resultados financieros del grupo Mediaset están en juego.