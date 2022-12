Un medio deportivo propiedad del New York Times busca periodistas españoles para cubrir la Liga de Fútbol

The Athletic es uno de los medios de comunicación de mayor progresión en todo el mundo. Esta web, nacida en 2016, cuenta con más de 600 trabajadores en todo el mundo, tiene un 1,5 millones de suscriptores que pagan por acceder a las noticias deportivas sobre torneos de Estados Unidos y el Reino Unido de baloncesto, fútbol, rugby y hockey entre otros.

Este medio de comunicación fue concebido como una alternativa a los medios tradicionales que viven de la publicidad como principal apoyo económico de la empresa. Por eso, para poder acceder a los contenidos, es necesario suscribirse por el precio de 1 euro al mes por los primeros seis meses. Después la cuota sube a los 7,99 euros.

Su esquema de trabajo está basado en el periodismo de formato largo, con grandes reportajes y análisis profundos centrados en historias locales y nacionales a las que buscan dar el mayor enganche y cobertura posible. En la actualidad tienen cobertura en el Reino Unido y en 47 ciudades y regiones de Estados Unidos.

En enero de este año, su prestigio profesional y su gran número de suscriptores, llamaron la atención de The New York Times que decidió comprar The Athletic y lo ha integrado como parte de su oferta, por un total de 550 millones de dólares en efectivo.

Cobertura en España

En España, hasta ahora, The Athletic solo tenía un reportero trabajando desde Madrid. Concretamente, se trataba del periodista Dermot Corrigan, que lleva más de dos años trabajando en el periódico estadounidense escribiendo noticias sobre fútbol y La Liga de Fútbol española.

Ahora, según ha podido saber Confidencial Digital, la intención del medio americano es ampliar la cobertura de la competición española. Para ello, ha estado sondeando a varios reporteros de las principales cabeceras deportivas para que abandonen su medio de comunicación y se unan al americano.

Tal como explican fuentes internas a ECD, la intención de The Athletic no es montar una redacción en España como han hecho medios de comunicación de otros países, como Infobae y el propio The New York Times.

Desde el medio deportivo americano quieren contratar a varios periodistas punteros españoles, expertos en fútbol, para “ofrecer contenido en inglés” de La Liga de Fútbol y todo lo relacionado con este deporte en España, desde el Real Madrid y el F.C Barcelona, hasta la selección española de Luis Enrique.

Hay que recordar que, hace unos meses, Vocento intentó llegar a un acuerdo con The Athletic para que su nuevo digital en España fuera una delegación española del periódico. Finalmente, no hubo acuerdo y surgió el nuevo digital que ha sido Relevo.