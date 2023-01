Miquel Iceta recibió en 2022 menos peticiones de subvención para películas, cortos y documentales que el año anterior

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) registró el año que acaba de terminar 38 peticiones menos de ayuda económica para largometrajes, cortos y documentales que en 2021. Según ha podido comprobar Confidencial Digital, el ICAA ha contabilizado en 2022 un total de 232 solicitudes.

Hay que recordar que este listado se puede elaborar porque los productores están obligados a notificar estas subvenciones que reciben, dirigidas a apoyar proyectos audiovisuales de la industria nacional en la fase de producción, distribución o exhibición.

Es cierto que hay otros rodajes que no acceden a estas ayudas y por lo tanto no aparecen en estos elencos al no ser notificados. Se trata de series de Ficción, por ejemplo, o largometrajes extranjeros, grabaciones de spots publicitarios, etc…

Por otro lado, fuentes del sector recuerdan que el número de producciones no necesariamente ofrece una imagen completa sobre la mayor o menor actividad cinematográfica de un país porque esta circunstancia depende también de la dimensión de cada producción, los días de rodaje y otros aspectos.

Las principales películas y pequeños proyectos

Sin embargo, este listado ofrece una primera foto sobre lo sucedido. Entre los títulos que han solicitado ayudas al Ministerio que preside Miquel Iceta este 2022 se encuentran trabajos en cartel estos días como ‘Reyes contra Santa’ (Morena Films); ‘A todo tren 2’ (Atresmedia Cine); ‘Todos los nombres de Dios’ (Tripictures, Wanda Visión), de Daniel Calpasoro; y ‘Haunted Heart’ (Atlantika Films), de Fernando Trueba.

También figuran en este elenco ‘Campeonex 2.0’ (Morena Films), de Javier Fesser; la primera película como director de Mario Casas (‘Mi soledad tiene alas’), el debut tras las cámaras de Elvira Lindo (‘Alguien que cuide de mi’), la primera película en 30 años de Víctor Erice: ‘Cerrar los ojos’, y la próxima saga de comedia familiar promovida por Santiago Segura: ‘Vacaciones de verano’ que se rodó entre noviembre y diciembre pasados.

Precisamente, en este listado que se ha cerrado hace una semana figuran títulos singulares que llaman la atención por el poco tiempo que ha supuesto el rodaje, lo que permite pensar que se tratan de trabajos de menor tamaño, documentales o cortometrajes: ‘Buscando la película: verano 2020’ de Enrique García Vázquez (grabado en abril pasado en sólo dos días) ‘Desgranando la historia’ de Juan Sánchez y ‘Gallo rojo’ también de Enrique García Vázquez (grabados en cinco días), ‘La ley de sodoma’ de Rafael Gordon (en seis días) y ‘Sin trauma’ de Miguel Toledo (en ocho días).

Muchos meses de producción

Se da el caso de que en el listado de 270 producciones subvencionadas por el ICAA en 2021 figuran títulos estrenados recientemente, como ‘Padre no hay más que uno 3’ de Santiago Segura, ‘As Bestas’ de Rodrigo Sorogoyen, ‘Voy a pasármelo bien’ de David Serrano, ‘Cinco lobitos’ de Alauda Ruiz de Azúa, y ‘Los renglones torcidos de Dios’ de Oriol Paulo. Pero figuran incluso producciones ambiciosas que aún no han visto la luz, como ‘La contadora de películas’ (A Contracorriente Films), de Isabel Coixet.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ofrece, como se ha dicho, ayudas destinadas a la financiación de los costes de producción de películas cinematográficas de tipo general (financiación de largometrajes), ayudas selectivas (nuevos realizadores, por ejemplo, auspiciados por un informe previo), subvenciones para la producción independiente de cortos, también previo informe, ayudas a la distribución, para la organización de festivales, etc.