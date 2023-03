Movistar Plus+ y DAZN van a pujar por los derechos de la NBA en España a final de esta temporada

Movistar Plus y DAZN van a pujar por los derechos de la NBA cuando salgan a subasta a final de esta temporada.

El contrato por los derechos televisivos de la NBA en España acaba al finalizar esta temporada. Según ha podido saber Confidencial Digital, hay dos plataformas dispuestas a pujar por ellos: Movistar Plus+ y Amazon Prime.

El último contrato que se firmó fue en el año 2020 y tiene vigencia hasta esta temporada. Hace tres años, la competición americana renovó su contrato con la plataforma de Telefónica celebrando así veinticinco años de trabajo en común desde que comenzaron las emisiones con Canal Plus.

En el comunicado que publicó Movistar Plus+ por la renovación de ese acuerdo, Alex Martínez, director de Contenidos, señaló que “han sido 25 temporadas en las que hemos podido ver los decisivos anillos de Michael Jordan, la carrera de Kobe Bryant, la llegada de Pau Gasol y el resto de jugadores españoles, el reinado de LeBron James, el showtime de los Warriors de Stephen Curry y el comienzo de jugadores reconocibles para nuestro baloncesto como el impacto de Luka Doncic”.

Movistar Plus+ y DAZN

En este momento, y a diferencia de en otras competiciones, donde no se descarta que las grandes plataformas americanas luchen por los derechos deportivos, los principales candidatos para lograr este acuerdo son Movistar Plus+ y Amazon Prime. DAZN parece dispuesta a acudir a la subasta junto a su actual partner, Movistar Plus+.

Como ya ha publicado este medio de comunicación, Amazon Prime se ha planteado invertir en los derechos de la Champions League y en el sector también se cuenta con que Disney+ pueda entrar en la puja por los derechos de la Fórmula 1. Hay cierta expectación por ver si acuden a esta renovación y con qué oferta económica.

Sin embargo, fuentes consultadas del sector citan la pujanza del equipo de Antoni Daimiel y Guille Giménez como factor decisivo para el baloncesto americano: “hace que sea complicado” pensar en un cambio de canal para ver los partidos de la NBA en este país.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de la NBA por si querían hacer algún comentario sobre esta información. Fuentes de la competición americana han preferido no hacer comentarios.