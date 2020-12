Movistar+ prepara una docu-serie sobre Lola Flores

Movistar+ y Mediapro trabajan en la producción de la primera docu-serie sobre la artista Lola Flores, una de personajes más populares de nuestro país en los últimos años.

La historia artística y personal de la cantante Lola Flores siempre ha despertado un gran interés pero no ha sido hasta ahora cuando la familia de la artista ha dado su visto bueno para llevar a cabo una producción para televisión sobre su vida.

100 balas: la factoría elegida para la docuserie

La realización del proyecto, según ha confirmado a Confidencial Digital la representante de la familia, Mariola Orellana, correrá a cargo de 100 Balas, una productora propiedad The Mediapro Studio.

“Nos gusta mucho la propuesta que nos ha hecho 100 balas y aunque hemos recibido más ofertas de otras productoras, la de 100 balas es la más avanzada y la que ha ganado más puntos para realizar el documental”, asegura Orellana.

El proyecto está aún pendiente de que se formalice mediante la firma de un contrato pero se ha puesto en marcha la fase artística de producción de los guiones. “Una vez que estén finalizados, si todo va bien y todas las partes implicadas dan su visto bueno, se seguirá adelante con el proyecto”, explica Orellana.

“Cuando estemos todos de acuerdo y las hijas estén conformes con la historia, se va a hacer algo que estará a la altura de la figura de su madre, ya que tanto Rosario como Lolita son muy cuidadosas con su memoria”, detalla Orellana.

Un plazo de un año

La representante ha comentado que el trato está siendo bueno, tanto con Movistar+ como con Mediapro, y “una vez se finalice el guion del documental, que lo están elaborando todavía y se apruebe, se seguirá adelante con el proyecto”. Las partes han decidido no correr y se han dado un plazo largo, de un año.

La representante de las hijas de Lola Flores confirma que el proyecto de Movistar+ es el más serio del que se ha hablado. De todas las propuestas analizadas en los últimos años, esta es la que más ha convencido a la familia.

Los Flores niegan discrepancias económicas

Fuentes cercanas al proyecto aseguran a ECD que el documental ha estado tiempo “encallado”, sin avances en la producción, por discrepancias en cuestiones económicas. Un tema que, según apuntan las mismas fuentes, habría quedado finalmente resuelto.

Mariola Orellana desmiente este extremo. Se ha tratado, explica, de una negociación sencilla, común y corriente, que ha llevado ella personalmente. “Sus hijas no tienen ni idea de estos temas económicos”, apunta.

El retraso obedece, añade finalmente, a que “en un contrato de estas características hay que negociar muchas cosas… independientemente del dinero”.

La pandemia ha hecho que todo se retrase

Además, Orellana advierte a ECD que lo que más ha retrasado el proyecto es la llegada de la pandemia. Aún así “la producción ha ido poco a poco avanzando”.

Movistar+ confirma la existencia del proyecto pero recuerda que aún no se ha cerrado completamente. De ahí que no haya habido anuncio oficial. “Hay muchos proyectos que están encima de la mesa pero, hasta que no se firma un contrato, no se puede hablar de ellos”.

“Hasta que el documental no sea una realidad nosotros no lo vamos a confirmar. De momento es un proyecto más que está sobre la mesa. Hoy por hoy sería muy prematuro hablar de nada en concreto”, explican sus directivos.

El proyecto está pendiente de firma

La productora 100 Balas ofrece la misma información que Movistar+: “éste es uno de los muchos proyectos que están pendientes de resolverse”. “En caso de que todo siga adelante será una gran alegría ser elegidos por Movistar+ para desarrollar el documental bajo su sello”.

La intención es contar la vida de Lola Flores empleando una estructura narrativa novedosa donde su familia tendrá una presencia destacada, tanto desde el punto de visual como dramático.

Se mostrarán imágenes y documentos gráficos que abarcan desde sus orígenes, en Jerez de la Frontera, hasta su muerte, sin obviar los momentos más complicados de su vida. Ni el vacío que dejó en la familia y el mundo artístico su pérdida y el fallecimiento, a los pocos días, de Antonio Flores.

Lola Flores: símbolo e icono español por excelencia

María Dolores Flores Ruiz, más conocida como Lola Flores y apodada ‘La Faraona’ fue una de las artistas más aclamadas de España.

Nació en Jerez de la Frontera en 1923 y falleció en Madrid en 1995 después de una larga vida y extensa trayectoria dedicada a los escenarios siendo una artista muy polifacética. Fue cantante de copla, bailaora de flamenco y actriz en más de 35 películas.

Su extraordinario carácter, talento y popularidad la llevaron a recorrer España y Latinoamérica y a triunfar en las tablas con cientos de canciones y actuaciones que han quedado en el recuerdo.

Su personalidad ha traspasado fronteras y ha sido, y sigue siendo, objeto de veneración de distintas generaciones que la siguen recordando y admirando.

Un referente para muchas generaciones

Durante la época de la posguerra fue un referente para las mujeres de aquel momento ya que, tildada de adelantada a su tiempo, se atrevió a hablar libremente de cuestiones que por aquel entonces estaban considerados como prohibidas, como la violencia de género o la prostitución.

A día de hoy sus expresiones, frases y entrevistas siguen obteniendo miles de visitas en internet y son seguidas por las generaciones posteriores que solo la han conocido a través de estos canales.

El día en que murió asistieron a la capilla ardiente más de 150.000 personas y su recuerdo ha permanecido latente a lo largo de los años hasta el día de hoy.