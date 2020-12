Movistar+ prescinde de Vaca Films para la producción de la segunda temporada de ‘La Unidad’

Sorpresa en una de las grandes series de ficción españolas. ‘La Unidad’ tendrá segunda temporada como proyecto original de Movistar +, dirigido y creado por Dani de la Torre y guion de Alberto Marini, pero cambia la productora.

La primera temporada de este exitoso proyecto, un thriller sobre una brigada policial española que lucha contra el terrorismo yihadista basada en los testimonios reales e inéditos de profesionales, fue todo un éxito de audiencia y de crítica.

Contó con actores como Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco y Fele Martínez, y se convirtió en el mejor estreno de un contenido original en Movistar+, además de funcionar muy bien en el extranjero.

La producción de la primera temporada corrió a cargo de Vaca Films, una productora gallega centrada inicialmente en películas de cine y responsable de éxitos como ‘La sombra de la ley’, también dirigida por Dani de la Torre con la que ganó 3 premios Goya. En su catálogo también figura ‘Celda 211’, de Daniel Monzón, ganadora de 8 goyas.

Sin embargo, Vaca Films decidió dar el salto a las series de ficción y es responsable de la producción de un producto para Netflix, ‘El desorden que dejas’, adaptación de la novela homónima de Carlos Montero protagonizada por Inma Cuesta y Bárbara Lennie.

Movistar+ prescinde de Vaca Films

La compañía se hizo cargo a su vez, como decimos, de la primera temporada de ‘La Unidad’. Pero ya no será así. La segunda entrega que ha encargado Movistar+ no correrá a cargo de Vaca Films.

Movistar+ explica esta decisión que deja fuera a la productora gallega desde un punto de vista pragmático: “nuestro ADN –asegura un portavoz de la compañía- son los creadores. La productora es la que se hace cargo de la producción pero nosotros con quien firmamos el proyecto es con Dani de la Torre. Eso es lo que nunca va a cambiar”.

“Trabajamos con creadores y le damos mucha importancia a la visión del creador por lo que el encargo de producción siempre lo cerraremos con las productoras que elijan los creadores, firmaremos con quienes ellos se sientan cómodos para trabajar”, añaden.

La nueva productora de la serie

En estos momentos se negocia la entrada de otra factoría para llevar adelante el trabajo de producción de la segunda temporada. Según las fuentes consultadas por ECD, la factoría Buendía Estudios es la principal candidata con más opciones. Hay que recordar la reciente creación de esta compañía fruto de una alianza entre Atresmedia Studios y la propia Movistar+.

“La segunda temporada todavía no se ha firmado pero que lo haga Buendía Estudios es lógicamente una posibilidad ya que esta productora se ha montado para algo”, explican desde la plataforma. “Si hemos montado una productora es muy lógico que este proyecto lo asuma ahora Buendía Estudios. Al tener una productora propia, no tiene mucho sentido contar con una externa”.

Eso sí, desde Movistar+ aseguran que la decisión final todavía no está tomada y falta concretar los detalles. Además, añaden que para ellos este cambio en la producción no es relevante ya que lo verdaderamente importante es que el contrato de la segunda temporada se ha firmado con Dani de la Torre. Que Vaca Films haya realizado la primera temporada no aseguraba que fuese a hacer la segunda, insisten.

El rodaje de la 2ª temporada se iniciará en primavera

Si todo va según lo previsto, el rodaje de la segunda temporada de ‘La Unidad’ se iniciará en la primavera de 2021. En este caso son decisivas las condiciones climatológicas, imprescindibles para poder organizar largas jornadas de grabación en exteriores.

Ahora mismo Movistar+ dispone de series para cubrir todo el 2021. Por eso desde la plataforma indican que no tienen prisa. Hasta primavera o incluso verano, por las citadas condiciones climáticas, no se rodará. “En esa fecha se cuentan con muchas más horas de luz, que es muy importante”, apuntan desde Movistar+.

Ahora mismo se acaba de terminar la serie de Amenábar, ‘La fortuna’, y se está ultimando también la grabación de una escena para ‘Vida Perfecta’, de Leticia Dolera. Es preciso esperar, explican, “para que esté disponible todo el mundo, porque es una secuencia en la que participan muchas personas juntas, incluso niños pequeños”.

También se están terminando los rodajes de series como ‘Merlín’, ‘Reyes de la noche’, la segunda temporada de ‘Hierro’… Por todo ello, “no hay prisa por iniciar el rodaje de la segunda entrega de ‘La Unidad’”.