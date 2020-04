El Mundo suprime las ediciones regionales en papel hasta septiembre

Los grandes medios de comunicación están sufriendo cambios durante estos meses de crisis sanitaria. Uno, no poco importante, es la caída en la distribución. El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, La Razón y El Periódico registraron, según el último estudio de la OJD, una caída en las ventas del 13,5%.

Según los datos oficiales, se vendieron entre todas las cabeceras algo más de 408.000 ejemplares en el mes de marzo. Pero se han excluido de esta medición del día 16 al 31 de marzo. Entre los argumentos para no tener en cuenta ese periodo ha sido precisamente el inicio del confinamiento.

Esta caída supone un descenso de más de 63.000 copias con respecto a la misma fecha del año anterior. Y la cosa no va a mejor, las ventas se siguen resistiendo. Los ingresos publicitarios continúan a la baja para los periódicos y cada vez es más complicado mantener las plantillas.

Pues bien. Una de las consecuencias de esta bajada en las ventas es que periódicos como El Mundo han decidido suprimir las ediciones regionales en papel hasta el próximo mes de septiembre.

ECD se ha puesto en contacto con la compañía para obtener más detalles sobre esta sorprendente decisión. La respuesta oficial es que no se va realizar ninguna comunicación al respecto.

No hay suplementos

No ha sido la única decisión que ha tomado el grupo en estos meses. Algunos de los suplementos del grupo han dejado de imprimirse, como por ejemplo, La Luna de Metropoli, la revista de ocio que se distribuía los viernes con el diario y trata temas como cine, teatro, música o conciertos.

Otros medios como el diario El País también ha optado por esta política. La revista ICON ahora se ofrece únicamente en PDF y a través de la página web.

El diario ABC es uno de los pocos periódicos que continúa ofreciendo todos los suplementos. Y es uno de los medios que ha incrementado temporalmente la comisión de venta que se llevan los quiosqueros a un 2,5%.

Labor complicada para los quiosqueros

Las eliminaciones señaladas han provocado que los quiosqueros, que normalmente se llevan un 5% de comisión por la venta de los suplementos, hayan dejado de percibir ese porcentaje, un ‘roto’ más en las cuentas de este colectivo durante la pandemia.

En la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM) aseguran que la cuenta de resultados de los profesionales del sector está en “caída libre”. Las ventas continúan siendo mínimas. Aunque notaron un ligero repunte el pasado fin de semana, “cuando salieron los niños, el incremento no fue en venta de periódicos”.

Muchos puntos de venta han cerrado estos días para evitar posibles contagios, pero otros están volviendo a abrir ahora. “Nos encontramos mal. Si normalmente vendemos 100 periódicos en un día, por ejemplo, ahora son 60”, explica un portavoz de la asociación.

Problemas con la distribución

Desde la asociación de quiosqueros aseguran que uno de los problemas con los que se están encontrando es que, ahora mismo, la distribuidora “manda menos ejemplares, y este es un negocio para que sobre y no para que falte”.

Además, asegura que “todas las mañanas tengo que llamar para reponer unidades porque no envían muchos ejemplares”. Curiosamente, entre las cabeceras más solicitadas estos días en Madrid están las regionales. Son “de los que más nos faltan”, afirma. “Pero si viene un cliente y no encuentra lo que está buscando ya no vuelve”, aseguran en la asociación.

“Antes si no tenías un periódico de ABC, por ejemplo, se llevaban el de El Mundo o viceversa. Pero ahora ya no sucede lo mismo”, cuenta un quiosquero.