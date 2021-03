Netflix aclara las restricciones sobre suscripciones compartidas: solo podrán los convivientes

Netflix acaba de situarse en el punto de mira de los usuarios. Hace unos días saltaron las alarmas cuando un suscriptor de la plataforma compartió un mensaje que le había aparecido en pantalla nada más acceder a la cuenta. En él se le pedía un código para poder acceder en el caso de que la cuenta no fuese suya.

Aunque podría haberse tratado de un mensaje aislado no ha sido así. En 2016, el director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, afirmó que “compartir contraseñas es algo con lo que tienes que aprender a vivir”. Pues bien. Parece que ahora la compañía ha cambiado de estrategia.

La plataforma de contenidos audiovisuales está estudiando el modo de restringir las cuentas compartidas entre usuarios. En 2019, el CPO de la compañía americana ya dio pistas de este plan en una conferencia. Dejó claro que estaban estudiando la forma de acabar con el pago de cuentas estándar y Premium repartido entre varios usuarios localizados en diferentes hogares. Ahora se están empezando a tomar medidas.

Test de verificación

Desde la plataforma confirman a ECD que se están empezando a realizar test de verificación “en varios países donde el servicio está disponible”. Uno de los objetivos es garantizar que los usuarios que están utilizando una cuenta dentro de Netflix están autorizados para hacerlo. Se pretende verificar también que se están cumpliendo los términos de uso de la plataforma.

Además, a través de este proceso, la compañía quiere proteger a sus miembros de los problemas asociados al uso no autorizado de las cuentas. Aquí también se incluyen los riesgos de seguridad.

Una de las advertencias que se está realizando a través de este test es que la persona que accede a la plataforma con unas claves pero no vive con el propietario de esa cuenta no va a poder acceder en el futuro. Necesita otra cuenta para poder entrar. No se trata todavía, advierten, de una decisión definitiva. De momento se están realizando pruebas.

Una decisión muy criticada en redes

Un gran número de usuarios de Netflix ha mostrado su rechazo a esta decisión en las redes sociales. Los primeros comentarios que han trascendido sobre la posible eliminación de las cuentas compartidas no son nada positivos: todo lo contrario.

Muchos descontentos ponen en duda, incluso, su continuidad en la plataforma. Gran parte de los afectados admiten que se plantean darse de baja del servicio si finalmente no se puede seguir compartiendo cuentas. Es muy sencillo: no se pueden permitir mantener una suscripción en solitario.

Si Netflix acaba con las cuentas compartidas tardo 5 segundos en darme de baja March 12, 2021

Una cuestión. Después de leer los rumores de Netflix, de hacer desaparecer cuentas compartidas, hay alguien que lo tenga en exclusivo para el/ella? — Juan Luis Perez (@jucarlis63) March 14, 2021

si netflix quita las cuentas compartidas, sabiendo que todo lo que tienen es considerablemente peor a disney+ o que incluso Hulu, van a bajar bastante las suscripciones — 💰Nedeles💰 (@NeddlessG) March 12, 2021

Lo de quitar las cuentas compartidas en netflix no lo entiendo. A ver, si yo vivo en mi casa, pero me mudo a otra, no puedo usar el netflix que pagan en mi casa????? cómo saben ellos quiénes son cuentas compartidas y cuáles no?? — Murtagh.🌻 M a c a✨Omegalisa, Omegachelle, Betaván (@_littlewolfstar) March 15, 2021

La alternativa de las cuentas compartidas de Netflix es que esas 4 personas que usan una cuenta no paguen ninguno. — Nidhogg 🐗 (@NidhoggMoshpit) March 12, 2021

Como Netflix quite lo de las cuentas compartidas, se van a quedar sin clientes — Ale 💚🤍💚 (@DoroBreakTime) March 13, 2021

Incluso algunos se hacen una pregunta: “¿Hay alguien que tenga Netflix en exclusiva para él o para ella?”

Me dan ganas de quitarme la suscripción a Netflix si terminan quitando lo de las cuentas compartidas 😤 — Sag 🌌 (@sagitariarus) March 12, 2021

Este confidencial ha preguntado a la plataforma por esta cuestión, es decir, sobre la posibilidad de que los usuarios se den de baja de forma masiva en España si finalmente este plan sale adelante. Desde la compañía afirman que sería entrar en “especulaciones” y que la compañía “no hace ningún comentario al respecto”.