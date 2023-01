Netflix compra la serie de Paramount+ de Miguel Bosé y la estrenará en febrero

Termina una de las grandes últimas dudas que recorrían a la industria televisiva española durante los últimos compases de este año. Según ha podido saber Confidencial Digital, la serie sobre la vida de Miguel Bosé, que había sido estrenada en Paramount+ en otros países el pasado 3 de noviembre, ya tiene dueño de los derechos en España.

Netflix ha alcanzado un acuerdo con la compañía para que este ‘biopic’ forme parte de su catálogo de contenidos, y estrenará el programa en febrero. Para esta emisión, se ha contado con la colaboración de Shine Iberia, la productora de ‘Master Chef’ en España, Elefantec Global y Legacy Rock.

‘Bosé’ son un total de seis capítulos, dirigidos por Miguel Bardem y Fernando Trullols. El guion ha corrido a cargo de la exministra de Cultura Ángeles González Sinde, la escritora Isabel Vázquez, y el presentador Boris Izaguirre.

ECD se ha puesto en contacto con fuentes de la agencia de comunicación de Netflix, que niegan esta compra. No obstante, las fuentes originales han reincidido en la veracidad de esta noticia.

Desarrollo de la serie

A lo largo de las emisiones, ‘Bosé’ recorre las diferentes etapa de su vida. Cada capítulo, se centra en alguna de las canciones más destacadas de su carrera, para explicará la historia que está detrás de la inspiración de esa composición, desde su infancia hasta la actualidad.

En esta creación, se podrá ver de primera mano los problemas del artista a lo largo de su vida, como por ejemplo la difícil relación con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín.

La dureza de la serie ‘Bosé’ incluye que se llegue a ver al cantante esnifando cocaína, y seduciendo tanto a hombres como a mujeres.

Bosé ha dado el okey

En octubre, Miguel Bosé reapareció de cara a la presentación de esta serie en México, tal y cómo recogió el diario ‘Quién’. Se fotografió con los protagonistas de la serie. Ante los medios, el cantante afirmó que el proyecto era “fantástico”, por lo que había podido ver. También, sostuvo que creía que los actores habían “hecho un trabajo excepcional”.

Miguel Bosé recordó que ya se había contado su historia en dos libros, ‘El hijo del Capitán Trueno’, donde se relató su biografía, y ‘Historia secreta de mis mejores canciones’, que narró todo lo relacionado con su obra. Por eso, ahora cree que “la serie va a rematar”

A preguntas de los periodistas, concluyó que, “cuando has tenido una carrera tan grande, y que además eres consciente de que no la has hecho solo, hay cosas que la gente ha querido saber toda la vida y hay que contarlas, pero contarlas bien”.

Reparto de la serie

El cantante será interpretado por dos actores José Pastor, (que ha trabajado en musicales como ‘Jesucristo Superstar’ y La bella y la bestia’) quien recreará la juventud de Miguel Bosé; e Iván Sánchez, participante de ‘Hospital Central’ y ‘La Reina del Sur’, que será el encargado de encarnar la vida adulta.

En resto del reparto, Nacho Fresneda será el padre de Bosé, Luis Miguel Dominguín; Lucía Bosé será encarnada por la actriz Valeria Soriano; y Miguel Ángel Muñoz interpretará a Julio Iglesias.

Además, Alicia Borrachero será ‘La Tata’, la mujer que cuidó de él desde pequeño, Ana Jara será su mejor amiga, José Sospedra será Pablo Aborch, y Mariela Garriga será Facio.

Historia de Paramount+

Paramount lleva meses trabajando en la implantación global de una nueva plataforma de streaming, que ofrezca los contenidos de la CBS y de la biblioteca de ViacomCBS. A comienzos del año 2021 comenzó a lanzar este servicio en países como Estados Unidos y Canadá, y en Latinoamérica.

Posteriormente, en junio de 2022 empezó el salto a Europa, con la llegada a Reino Unido e Irlanda, y posteriormente a Italia.

En septiembre lanzaron una nueva marca para este servicio, SkyShowtime. En ella se podrá ver también los contenidos de NBCUniversal y Sky. Ya se ha ido estrenando en otros países, como Países Bajos y Andorra.

Para España, tras unas duras negociaciones, desde la compañía americana se ha decidido que este proyecto sea un canal lineal dentro de la programación de Movistar Plus+.

El lanzamiento se producirá en el primer trimestre de 2023, y se podrán ver series como la nueva Stark Trek, Tulsa King, el último estreno de Sylvester Stallone, Yellowstone, además de las nuevas temporadas de Billions. El canal incluirá también las franquicias de Parque Jurásico, Halloween, Los Minions y Fast & Furious, entre otros.