Netflix y Dani Rovira cancelan la serie ‘La Maleta’ sobre yihadistas

‘La Maleta’ se queda en tierra, o más bien, en papel mojado. La serie de ficción que Dani Rovira iba a protagonizar para la plataforma Netflix ha sido cancelada y ya nadie podrá conocer su contenido.

Dani Rovira, recién recuperado de linfoma de Hodgkin, había dado su visto a bueno a participar en una serie sobre una maleta que se traspapela en un aeropuerto llena de material terrorista para yihadistas.

A Netflix le gustó la idea y, sobre todo, la elección del actor: Dani Rovira. Por eso la plataforma dio luz verde al proyecto nada más conocerlo.

Sin embargo, finalmente la producción se ha cancelado y ya no se llevará a cabo.

El motivo de la cancelación

Según ha podido saber Confidencial Digital el motivo de la cancelación ha sido el guion, un texto que, según fuentes cercanas al proyecto, no ha cumplido las expectativas ni ha estado a la altura de lo esperado.

Todo iba bien hasta que el productor de la serie, Aitor Gabilondo, también creador de ‘Patria’, serie que adapta la novela de Fernando Aramburu disponible en HBO y que se emitió la semana pasada en Telecinco, presentó el libreto de ‘La Maleta’ a Rovira y a su equipo.

Cuando los protagonistas leyeron el desarrollo del argumento no gustó a nadie. Los implicados en el proyecto decidieron dar marcha atrás o, dicho de otro modo, optaron por bajarse del avión y no coger ‘La Maleta.’

La agencia de representación de Dani Rovira ha manifestado su deseo expreso de que no salgan a la luz los motivos de la cancelación de la serie alegando que se trata de “información confidencial”.

La productora de Aitor Gabilondo, Alea Media, no ha hecho declaraciones a este medio sobre lo sucedido a pesar de que ECD ha intentado conocer su versión.

Lo único que explica la agencia de representación de Rovira es que ahora el actor se encuentra bien de salud e inmerso –como ya se informó en estas páginas- en el rodaje de su único proyecto actual: la película ‘Mediterráneo’, que se graba en Grecia, del director Marcel Barrena, junto a otros compañeros de reparto como Anna Castillo, Eduard Fernández, Sergi López, Alexandra Jiménez o Álex Monner.

