Netflix prohíbe a los directivos hablar con la prensa bajo amenaza de despido

Netflix mantiene en España una política de comunicación muy restrictiva con la prensa. Confidencial Digital ya había desvelado en varias ocasiones que la multinacional americana utiliza duros acuerdos de confidencialidad con las productoras a las que encarga trabajos, además de que les suministra información con cuentagotas de cuál es su valoración y estado del proyecto, sobre si lo van a renovar para una nueva temporada y cuál ha sido la audiencia que ha tenido.

Pues bien. Esta forma de proceder, según ha podido saber ahora ECD por directivos que llevan en la plantilla varios años, es extensible a los miembros de la plantilla de Netflix España. En conversación de este medio de comunicación con estas fuentes internas, no oficiales por supuesto, han confirmado que “no pueden contar nada” referente a la plataforma audiovisual.

Ante esta respuesta, los responsables consultados añadieron que tienen firmado en su contrato de trabajo una cláusula de confidencialidad muy estricta. Por ese motivo, según sus propias palabras, “si les pillan contando algo de la empresa” a la prensa, corren el riesgo de ser despidos y quedarse “en la calle”. De forma inmediata.

Cabe indicar que este acuerdo no prohíbe hablar a los directivos con la prensa, ni comentar informaciones que ya han haya facilitado previamente la multinacional. Hay que recordar que, de un tiempo a esta parte, Netflix se ha convertido en una de las empresas que más pases de prensa ha convocado de cara al nuevo contenido que tiene previsto lanzar. La clave para que esta cláusula entre en vigor es que los directivos no adelanten información por su propia iniciativa, ni desvelen detalle alguno sobre proyectos, plantilla, previsiones, balances… no aprobado previamente por la cúpula.

Otros directivos

Además de la actitud de los ejecutivos de la compañía, que han explicado los motivos por los que no pueden hablar, es común recibir respuestas donde no se aporta información. A lo largo de estos últimos meses, Confidencial Digital ha intentado contactar a varios directivos de Netflix, tanto de nivel alto como de nivel medio, para contrastar informaciones.

En estas ocasiones, ni el contacto personal por teléfono ni los emails han permitido recibir una respuesta directa por parte de Netflix. En los momentos en los que se recibía una contestación, ha sido para dirigir al reportero a una agencia de comunicación externa.

Trampas contra chivatos

No es la primera maniobra que realiza la multinacional para evitar filtraciones. Hace casi un año, ECD publicó que Netflix había colocado en guiones y planes de rodaje herramientas que utilizaban como ‘chivatos’ con los que podían perseguir, hasta acabar pillando, a quien filtrara información sensible.

Tal y como se detalló, la multinacional americana dispone de un programa llamado ‘Prodicle’, al cual acceden solo las personas autorizadas. Este software, desarrollado por el propio Netflix, coloca marcas de agua personalizadas a cada documento en circulación. De esta manera, si alguno de los receptores de este escrito decide reenviárselo a otra persona y el texto acaba publicado, se puede identificar sin género de dudas el original del que partió la filtración y quién es el chivato.