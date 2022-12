El New York Times ficha como corresponsal deportivo en España al especialista del Real Madrid en Marca

El New York Times ya tiene corresponsal deportivo para seguir la Liga de fútbol en España para su medio especializado, The Athletic. Mario Cortegana, hasta ahora uno de los especialistas en información del Real Madrid del diario Marca, se incorporará a las filas del medio de comunicación estadounidense a partir de esta semana.

The Athletic es uno de los medios de comunicación con mayor prestigio dentro del sector deportivo en todo el mundo. Nacido en 2016, este medio tiene más de 600 trabajadores en todo el mundo y 1,5 millones de suscriptores que pagan por acceder a las noticias deportivas sobre torneos de Estados Unidos y el Reino Unido de baloncesto, fútbol, rugby y hockey.

Su estilo periodístico se basa en contenidos y reportajes de gran recorrido y extensión, con el foco en historias de carácter local a las que se le pueda dar el mayor enganche posible. Hasta ahora, tenía puesto su interés en disciplinas deportivas del Reino Unido y 47 ciudades y regiones de Estados Unidos. Ahora trabajan en su expansión.

Los usuarios interesados en leer sus contenidos, a diferencia de lo que sucede todavía en la mayoría de medios tradicionales, tienen que pagar para poder acceder a ellos. El precio de la suscripción durante los seis primeros meses es de 1 euro al mes. Para continuar accediendo al contenido después de esa fecha, la cuota sube a 7,99 euros mensuales.

Trabajo en España

Hace unas semanas, Confidencial Digital adelantó que el medio de comunicación estadounidense estaba buscando nuevos periodistas para que trabajaran desde Madrid cubriendo La Liga española de Fútbol. Hasta ese momento, solo tenían un redactor, llamado Dermot Corrigan, que desde hace más de dos años estaba realizando tareas de corresponsal.

Meses antes, Vocento había intentado llegar, sin éxito, a un acuerdo con ellos para crear sinergias con el medio de comunicación que estaban montando, y que finalmente se llamó Relevo.

Falta por conocer si Mario Cortegana será el único corresponsal para España o habrá más periodistas que se unan a este medio de comunicación. En caso de que hubiera más incorporaciones, serían limitadas: la intención de The Athletic no es montar una redacción en España como han hecho cabeceras de otros países, como Infobae y el propio The New York Times.

En las últimas semanas, Mario Cortegana había estado cubriendo para Marca el Mundial de Qatar. Fuentes de la redacción de este diario afirman que una vez que “ha terminado” su trabajo durante el evento, el periodista ha finalizado su contrato como redactor.

Para The Athletic, Cortegana tendrá que redactar “contenido en inglés” sobre La Liga de Fútbol de España y todas las grandes entidades relacionadas con el principal deporte del país. Este cometido abarca desde todo lo relacionado con el Real Madrid y el F.C Barcelona, hasta la Selección española de Luis de la Fuente.

El itinerario de Mario Cortegana

Mario Cortegana es uno de los periodistas que integran la nueva generación digital de profesionales asociada a las redes sociales. Su currículum confirma más de diez años de experiencia y ha pasado por medios como Marca, As, Gol TV y ‘El Chiringuito de Jugones’. En su perfil de Twitter tiene más de 120 mil seguidores.