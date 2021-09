La nueva televisión de Marcial Cuquerella ficha a profesionales de TVE, Vozpópuli y Libertad Digital

En octubre llega un nuevo canal a la TDT (la Televisión Digital Terrestre) española: 7nn. Este proyecto, impulsado por periodistas como Marcial Cuquerella, pretende “ocupar un lugar que hoy no está cubierto por ninguna televisión en España”, según sus promotores. Confidencial Digital ha podido confirmar varios fichajes: Rocío Hernández, Carlos Pecker y Gonzalo Altozano.

El proyecto se ha vinculado inicialmente a algunos profesionales conocidos, como es el caso de Marcial Cuquerella, ex director general de Intereconomía, aunque aún no se ha desvelado qué función ocupará éste en la cadena. Tampoco se conoce cuál será la función de Elena Berberana, ex periodista de Libertad Digital y otra de las caras visibles con las que ha arrancado el proyecto.

Sí se conocen algunos de los siete programas que emitirá este canal, centrado, según sus promotores, en la cobertura informativa las 24 horas del día. El primero espacio de la parrilla será ‘7 al día’, que comenzará a las 13:00 horas bajo la dirección de Luis Losada, exdirector de ‘El Telediario de Intereconomía’. Según explica en el vídeo de presentación, su objetivo será “arrancar desde la mañana con pasión por la información”.

Posteriormente, a las 15:00 horas, comienza el programa de María Durán, otra de las caras más destacadas de la nueva televisión. Junto a Javier Villamor, ex portavoz de Hazte Oír, dirigirá ‘Siete Noticias’, un programa que destacará por sus “conexiones en directo, nacionales e internacionales”.

El plato fuerte se reserva para las 20:00 horas, cuando Antonio Muro presente ‘La Alternativa’, el programa que daba nombre al ‘hashtag’ que estuvo calentando el lanzamiento de la cadena, y que muchos medios tomaron como la marca definitiva de la nueva televisión. Por último, el día terminará con Fernando Paz, el historiador y ex candidato de Vox al Congreso de los Diputados en 2019 por Albacete. Dirigirá el espacio ‘Con otra mirada’.

No solo emitirá en la TDT

La importancia que tiene para 7nn su programación continua, con emisión durante todas las horas del día, se debe a que no solo emitirá sus programas para España, sino también para Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y México. Por eso el canal estará también en otras plataformas digitales.

Las principales serán Twitch y Youtube, pero no descartan emitir también a través de plataformas de pago. Según señalan fuentes cercanas al proyecto a Confidencial Digital su objetivo es “estar en todos los medios ‘neo-tecnológicos’ y por todas las plataformas”. Pero se irá paso a paso: “Todo se hará a su debido tiempo, no se incorporará a todas las plataformas a la vez, sino que, en algunos casos, será a partir de Enero o Febrero”.

Empieza a crecer en las redes sociales antes de su estreno

Tras su irrupción en agosto en redes sociales, 7nn está viendo crecer esta última semana el número de seguidores, tanto en Twitter como en Instagram. Ya cuentan con más de 15.000 seguidores en Twitter con solo cinco publicaciones realizadas, de las cuales cuatro se han lanzado en los dos últimos días.

En Instagram el crecimiento está siendo más lento. Actualmente tienen 847 seguidores, a pesar de que sus fotos son más numerosas que sus tuits. En ellas se pueden ver a los pilares principales del proyecto, los ya mencionados María Durán, Javier Villamor, Fernando Paz, Luis Losada, Elena Berberana y Marcial Cuquerella.

Pero, como se ha dicho, hay otros nombres ya confirmados que formarán parte de la plantilla. Carlos Pecker llega tras su etapa en Vozpópuli, donde se encontraba trabajando en el área Audiovisual del periódico. Gonzalo Altozano, colaborador durante cinco años en Libertad Digital, se formó como periodista en el Grupo Intereconomía, donde firmó cientos de artículos y entrevistas, produjo y presentó programas de radio y televisión, y dirigió la revista Alba. Rocío Hernández Nevado llega a 7nn tras trabajar como reportera de ‘La Hora de la 1’ en Televisión Española.

Competir con canales actuales… y otros aún no creados

Los impulsores de la 7nn pretenden que sea una cadena diferente al resto. A su modo de ver, las cadenas actuales “se agolpan en el mismo espectro. Con algunos matices, pero todas con una misma visión”. Este proyecto pretende ser un canal “completamente diferente, innovador en el fondo y la forma”.

Sin embargo, la nueva cadena nace compitiendo también con otros proyectos televisivos que se están creando. Por ejemplo, la cadena que va a lanzar el empresario Marcos De Quinto. El ex parlamentario de Ciudadanos ha anunciado su intención de presentar a finales de este año o principios del que viene su propio canal de televisión. Asegura que se llamará ‘La Séptima’.

Esto augura un posible conflicto de marcas, dada la similitud de los nombres de las dos nuevas televisiones que trabajan en su lanzamiento. Desde 7nn aseguran estar muy tranquilos pues aseguran que ellos “ya han registrado su nombre y su logo”. Por eso, entienden que “será De Quintos quien tendrá que modificar la denominación de su cadena”.

ECD ha intentado recabar el parecer del empresario sobre esta cuestión. Pero Marcos de Quinto ha declinado: “aún es pronto para hacer declaraciones”, asegura.