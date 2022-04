El nuevo digital deportivo de Vocento ha contratado ya a 17 periodistas

La creación del nuevo periódico deportivo de Vocento sigue su curso. Según ha podido saber Confidencial Digital, el medio que va a dirigir Óscar Campillo, exdirector de Marca, ha superado una primera fase del proceso de selección de redactores y ha contratado ya a un total de diecisiete periodistas.

Fuentes de Vocento explican a ECD que los planes de este nuevo de comunicación contemplan que el nuevo digital, cuyo nombre todavía no ha transcendido, cuente con un total de 75 trabajadores incluyendo las áreas de redacción, comercial y producto. En estos momentos se ha contratado al 50% de la redacción, al 85% de la sección de producto y al 20% de la división comercial.

Delimitar las secciones

Fuentes directivas de Vocento explican que para el proceso de selección de periodistas, que sigue su curso, ha tenido gran importancia la polivalencia. Es importante que “todo el mundo haga de todo”, explican desde el digital. Aunque falta por conocer cómo será la división definitiva del medio, se pretende pasar de secciones rígidas como ‘Real Madrid’, ‘F.C. Barcelona’, ‘Baloncesto’… a otras más dinámicas.

De hecho, entre los periodistas contratados hay profesionales de muy distintos perfiles. Entre ellos, por ejemplo, hay reporteros capaces de escribir noticias y grandes temas sobre varios deportes.

Además, se priorizará el criterio informativo y la temática deportiva. Por ello, no habrá contenido generalista. También se evitarán expresamente los titulares con clickbait, es decir, aquellos que dejan fuera del título la clave más relevante de la información para incitar a que el lector pinche en la pieza.

Según fuentes internas, hay “un gran entusiasmo” entre el equipo recién formado y muchas ganas de que todo se ponga en marcha. Varios periodistas que han sido contratados de otros medios, como por ejemplo del diario Marca y As, decidieron dejar sus antiguos trabajos aunque esas compañías les igualaron la oferta económica que les presentó Vocento.

Descartado el contenido erótico

Hay que recordar que, tradicionalmente, las principales cabeceras deportivas incluyen contenidos sobre presentadoras, cantantes, modelos, famosas… que incluyen desnudos, poses o insinuaciones. También en sus versiones digitales, en papel y en redes sociales.

Pues bien. La nueva web de Vocento va a renunciar a este tipo de piezas eróticas que durante años ha generado abundante tráfico a los principales diarios.

Fecha de lanzamiento

El lanzamiento de la nueva web seguirá la pauta de otras cabeceras que han surgido en España en los últimos años: se comenzarán a publicar noticias exclusivas a través de las redes sociales a partir de este mes de mayo.

Este adelanto se debe a que es “técnicamente más sencillo” de realizar que lanzar de inmediato toda la web. Los periodistas se van rodando, la información que vayan obteniendo no se pierde y se va ‘calentando’ a la audiencia, consiguiendo los primeros usuarios que se irán fidelizando, a la espera de la puesta en marcha del portal que, de este modo, no arrancará de cero.

Sobre la fecha de estreno de la nueva página web, la intención de los máximos responsables del nuevo periódico es que esté lista en septiembre, aunque la fecha no está cerrada.

Acuerdo frustrado con The Athletic

Según ha podido saber Confidencial Digital, Vocento ha tratado de cerrar un acuerdo de colaboración con The Athletic. Es una web de deportes por suscripción que brinda cobertura nacional y local en 47 ciudades de los Estados Unidos y en el Reino Unido.

Esta cabecera ha sido comprada recientemente por The New York Times y tiene una potente marca internacional con más de 1,2 millones de suscriptores que pagan por recibir sus contenidos deportivos.

El objetivo de Vocento era traer el estilo de trabajo de este medio americano a España, una vieja aspiración del sector deportivo español. Sin embargo, aunque el tono de la negociación ha sido bueno, las conversaciones no han fructificado. La marca The Athletic no llegará de momento a la prensa deportiva española. Sin embargo, está abierta la posibilidad a que puedan trabajar juntos en un futuro.