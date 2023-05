El nuevo Grand Prix de TVE disfrazará de vaquillas a dos locutores de las pruebas.

Hace un par de semanas, cuando Confidencial Digital adelantó que TVE había cerrado un acuerdo para volver a emitir 'El Grand Prix', había una parte de la noticia que suscitó muchos comentarios. La posibilidad de que no hubiera vaquilla debido a las leyes de protección animal y la sensibilidad de los animalistas suscitó ríos de tintas en los medios de comunicación y en redes sociales.

Ahora, dos semanas después, hay avances. En estos momentos, en los que ya hay pueblos que han sido contactados para participar y el equipo está en la preproducción, ECD ha podido confirmar que sí que va a haber vaquilla, pero no de la forma original.

En uno de los dosieres de trabajo a los que este medio ha tenido acceso, se señala que va a haber "una pareja de vacas locutoras". Según detallan, estarán en la "cabina de retransmisión para narrar las pruebas" como si fueran unos periodistas deportivos que comentan pruebas deportivas.

Esta pareja de guiñoles serán los encargados de "aportar comedia e interacción con el presentador" que todavía no ha sido elegido. Estos locutores tendrán que explicar las pruebas, narrarlas en vivo, comentar las repeticiones y hacer un recuento de los marcadores. En cuanto al papel que antaño tuvo la vaquilla, todavía no se ha decidido qué le va a sustituir.

Justificación de la propuesta

En este dosier de presentación argumentan que "la no presencia de animales vivos" es sin duda "una de las grandes evoluciones del nuevo Grand Prix". No obstante, dado que era un elemento importante del formato, explican que no quieren renunciar a "la presencia icónica de las vacas".

Por este motivo, la solución que se ha encontrado es humanizar a estos animales con unos muñecos, dándoles "un papel clave en el storytelling de programa". Así, mientras en 'El Grand Prix' clásico se contaba con un presentador y una copresentadora, ahora tendrán que compartir "protagonismo" con las vaquillas.

Siete programas

El regreso de 'El Grand Prix' contará con siete episodios que se podrán ver este verano. Del primero al cuarto, se enfrentarán dos equipos diferentes representando a cada pueblo. Posteriormente, en el quinto y en el sexto, lucharán los ganadores de la primera fase en las semifinales. Después llegará la gran final y los ganadores dedicarán el dinero a obras sociales para su localidad.