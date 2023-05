Telecinco cancela ‘Sálvame’. El nuevo programa de Ana Rosa para las tardes tratará temas del corazón pero de forma “más amable”

Jorge Javier Vázquez durante la emisión de 'Sálvame', en Telecinco.

La nueva dirección de Mediaset comienza una nueva era para las tardes de Telecinco que supone el fin de ‘Sálvame’. Según ha anunciado en exclusiva El Mundo, y ha podido confirmar Confidencial Digital, la cadena ha culminado la remodelación tras la salida de Paolo Vasile y ha encargado a Ana Rosa Quintana y a su productora Unicorn un nuevo programa para las tardes.

La noticia de la publicación de este programa ha supuesto un auténtico terremoto dentro de las instalaciones de la compañía. Aunque el rumor de que Ana Rosa Quintana iba a pasar a presentar el programa por las tardes llevaba circulando bastante tiempo, incluso durante la época de Vasile, nunca se había confirmado.

Fuentes internas de la cadena señalan a ECD que este nuevo programa, que comenzará a emitirse a partir de septiembre, buscará seguir la estrategia impulsada por la nueva dirección de alejarse de las polémicas para mostrar “una imagen más blanca”.

Por este motivo, dado que el público de por la tarde de Telecinco le gusta seguir históricamente los temas de corazón, no se va a impulsar un magazine político ni económico. Según han explicado fuentes de calidad a Confidencial Digital, dentro de este nuevo programa, todas las temáticas relacionadas con el mundo del corazón seguirán teniendo “un peso muy destacado”. No obstante, las fuentes que confirman estos datos añaden que todavía “no se ha comenzado a estructurar este nuevo programa”.

Cabe recordar que Ana Rosa Quintana ya ha presentado otros programas de corazón y variedades por las tardes. De 1997 a 1998 dirigió en Antena 3 junto con Rosa Villacastín ‘Sabor a ti’. En este espacio se cubría también la actualidad social y la crónica rosa, con tertulias y entrevistas. Posteriormente, también presentaría un programa similar llamado ‘Extra Rosa’.

El futuro de Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores

Jorge Javier Vázquez era el primero sobre el que habían circulado noticias de que con la nueva directiva había riesgos de que se finalizará su contrato. No obstante, cabe recordar que como él mismo dijo en una entrevista en Televisión Española “tenía contrato hasta 2025”.

Por parte del resto de los colaboradores de Sálvame, todo es una incógnita. Confidencial Digital ha podido contactar con uno de ellos, que ha reconocido que no se había enterado de la noticia que se publicó en la prensa y que “le daba mucha pena” por sus compañeros.

No es el final de La Fábrica de la Tele

Aunque ECD ha intentado ponerse en contacto con La Fábrica de la Tele a lo largo de la tarde de hoy en vano, fuentes de cadena señalan que ni mucho menos es el final de ‘Sálvame’ es el final de La Fábrica de la Tele.

La cuenta de Instagram @AlgoPasaTV, conocida ampliamente dentro de los interesados en la información televisiva, ha publicado que La Fábrica de la Tele ha recibido nuevos proyectos. Previamente, tal y como ya contó este medio de comunicación, habían comenzado la creación de nuevos programas informativos como ‘Focus’. Además, hasta la fecha, el único debate televisivo confirmado para las elecciones autonómicas se hará de la mano de La Fábrica de la Tele, concretamente en el ‘Todo es Mentira’ de Risto Mejide.

¿Es el final también de ‘Sálvame Deluxe’?

La información a la que ha tenido acceso ECD por un alto cargo de la cadena apunta que este movimiento de terminar con ‘Sálvame’, no supone acabar solo con el programa diario, sino también con ‘Sálvame Deluxe’.

Hace un par de semanas, ya se hizo una prueba de un programa para esa franja nocturna. Este programa era una especial sobre Ana Obregón y su nueva hija. En él, debatieron sobre todo el proceso de gestación subrogada por el que había pasado la presentadora para poder tener a su nueva hija. Este programa estaba producido por Producciones Mandarina, una compañía que ha ido incrementando su poder con la salida de Paolo Vasile.

Fuentes televisivas señalan que “no sería de extrañar” que en este fin de la marca ‘Sálvame’ Producciones Mandarina no recibiera algún encargo para cubrir esas vacantes ya que también es una productora propiedad de Telecinco. No obstante, Confidencial Digital no ha podido contactar con fuentes oficiales de La Fábrica de la Tele o de Producciones Mandarina para confirmar estos comentarios.

Cambio de estilo

Alessandro Salem está tratando de impulsar un nuevo modelo de televisión desde que llegó a la dirección de Sálvame. Como ECD ya confirmó, había comenzado a recibir a muchas productoras del sector como Boomerang, El Terrat, Shine Iberia y Banijay.

De los encuentros de directivos con estas últimas productoras han salido, de momento, la compra de ‘Me Resbala’, que presentará Lara Álvarez y la vuelta de ‘Alla Tú’, el concurso de Jesús Vázquez. Estos dos formatos son formatos blancos y sin contenido político y tienen el objetivo de entretener a la población. También han llegado a un acuerdo con Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, para emitir los partidos de su competición de fútbol 7, la Kings League y la Queens League.

Todos estos contenidos seguirán las directrices de Alessandro Salem anunciadas en este medio de comunicación. Se acabaron las contraprogramaciones de contenidos, es necesario que cada uno de los programas, una vez que se emitan, vayan en su franja correspondiente.

Confidencial Digital no ha podido confirmar la compra de nuevos formatos, pero sí tiene constancia de que en la cadena circulan algunos comentarios respecto a las dos productoras comentadas anteriormente, Boomerang y El Terrat. Según le ha llegado a ECD por fuentes internas de la cadena, es importante seguir los movimientos relacionados con estas dos productoras. La primera, apuntan, es la otra productora a la que la nueva dirección quito el veto de Alessandro Salem.

Para la segunda, la productora de Andreu Buenafuente, las fuentes consultadas, que no conocen si habrá un acuerdo con ellos, apuntan únicamente unos comentarios que les han llegado de que “hace falta un late night”.