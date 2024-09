Ofensiva interna en RTVE para que los contratos de menos de 2 millones se voten en el Consejo.

Los ánimos en el Consejo de Administración de RTVE están muy calientes, casi crispados, después de la última reunión celebrada el pasado martes. En esta cita, Concepción Cascajosa sorprendió suspendiendo el encuentro cuando una mayoría de cinco miembros había preparado una propuesta para impulsar una presidencia rotatoria acabara con su mandato.

Entre ellos estaban los consejeros del PP (Jenaro Castro, Consuelo Aparicio y Carmen Sastre) y el consejero de Podemos José Manuel Martín Medem. Además, la expresidenta Elena Sánchez había delegado su voto (negativo a su sucesora) en el representante del partido de Pablo Iglesias. En total eran cinco votos en contra.

Detrás de estos votos negativos hay razones que los protagonistas explican en privado. Unos recuerdan “la parálisis” de RTVE por no haber cubierto dos vacantes en la dirección.

Una de las posiciones pendientes de cubrir es la del director general de Contenidos, puesto del que fue apeado bruscamente José Pablo López, destituido en el mes de marzo. Otro puesto sin cubrir es el de secretario general. Este cargo lleva vacante también desde marzo. En este caso, Alfonso Morales dimitió por presiones durante las negociaciones para el nombramiento de Concepción Cascajosa.

Este es el motivo por el que los dos representantes críticos de los partidos de izquierdas están en contra de la gestión de Cascajosa. Ellos ya habían dejado claro previamente que no votarían a favor de ninguna iniciativa de la actual presidenta.

Contratos de menos de dos millones de euros

Pero otro de los motivos de discordia que se cita es el reglamento actual para la contratación de programas. Confidencial Digital ha podido saber que los consejeros contrarios a Cascajosa han propuesto que todos los contratos sobre programas se voten en el Consejo de Administración. Todos y no sólo los que tengan un importe superior a dos millones de euros, como sucede ahora.

Con esta iniciativa se quiere acabar con “los contratos a dedo”. Esperan terminar con decisiones como la recuperación de ‘59 segundos’, encargado a una productora externa: Mediapro. O el nuevo programa diario ‘El Gran Premio de la Cocina’, de la factoría Boxfish TV.

Este grupo de críticos quiere abordar esta cuestión mientras proponen una presidencia rotatoria, que comenzaría con la dirección de Ramón Colom al ser el consejero de más edad.

Los consejeros críticos cargan contra Cascajosa

ECD ha podido hablar con uno de los miembros del Consejo que quería votar la destitución de Concepción Cascajosa en la última reunión del Consejo de Administración. Este miembro señala que hay que denunciar todo lo ocurrido ya que “nunca se ha producido un bloqueo semejante”.

Hasta el momento, explica, “las artimañas de Cascajosa han hecho imposible su destitución”. A su juicio, está “bloqueando el funcionamiento del Consejo de Administración” ya que “cualquier miembro del Consejo puede exigir el voto secreto”.

Esta referencia alude a que el grupo de Cascajosa “argumenta que no es posible el voto secreto si no estamos todos presentes”. Sin embargo, “se puede participar telemáticamente en las reuniones del Consejo”. Por último, lanza un aviso de cara el futuro: “los cinco que conformamos la mayoría absoluta podemos convocar reuniones extraordinarias. Pero con que uno de los tres cómplices de Cascajosa se conecte telemáticamente no será posible el voto secreto y el funcionamiento del Consejo de Administración queda permanentemente bloqueado”.