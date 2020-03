Oleada de ofertas para publicar el artículo de Alfonso Ussía que no sacó La Razón

El periódico La Razón ha estado en el centro de la polémica este miércoles por un importante cambio. Uno de sus habituales columnistas no ha publicado su artículo habitual en la contraportada del diario. Se trata de Alfonso Ussía.

Todas las alarmas saltaron el pasado martes 24 de marzo cuando el propio Ussía publicó un tuit a través de su cuenta oficial para denunciar que La Razón había “censurado” su artículo después de 15 años escribiendo en el periódico.

Me acaba de comunicar mi director, que mañana, por primera vez en 15 años, no saldrá por censura interior mi artículo en La Razón. March 24, 2020

El revuelo fue enorme. Las redes se llenaron de comentarios de todo tipo: de apoyo al columnista, peticiones de explicación a La Razón, respaldo a la decisión del periódico, etc.

Incluso varios periodistas trasladaron a Ussía varias ofertas para difundir el artículo. Uno de ellos fue Tomás Guasch que le pidió que se lo mandara para hacerlo público. El dueño de Merca2 y Moncloa.com, Alejandro Suárez, declaró públicamente que “sería un honor reproducirlo” en su web.

Hubo incluso el ofrecimiento de un blog de abogados, que escribió lo siguiente: “el blog Lacaci Abogados abierto para que escribas”.

Marhuenda explica que no quiso compartir la contraportada con él

A raíz del comentario del periodista en las redes sociales, el director de La Razón ha dado su explicación sobre este asunto. En una entrevista en esRadio, Marhuenda ha asegurado que “Alfonso Ussía ha publicado siempre lo que le ha dado la gana en el periódico”.

“Ha hecho artículos criticando al dueño del periódico, ha atacado a Planeta, a La Sexta, a Antena 3. Ha dicho lo que ha querido”, explica Marhuenda. Durante años.

Según el director del periódico, el problema se viene arrastrando desde el lunes. Fue ese día cuando el subdirector se puso en contacto con Ussía para comunicarle que Francisco Marhuenda iba a compartir página con él, es decir, ambos escribirían un artículo en la misma página del periódico: la contraportada.

La versión de La Razón es que esta decisión no sentó bien a Ussía que, inmediatamente, trasladó al periódico que “dejaba de escribir”. Por otro lado, Marhuenda asegura que está muy dolido con Ussía. Eran amigos y ya no lo son. Y ha tachado de “deslealtad” el acto de lanzar el mensaje en Twitter hablando de “censura”. No es verdad, explica, y “hace un daño terrible a una empresa que tiene 200 familias”.

Circulan varios artículos por redes

Hasta el momento no ha trascendido el contenido exacto del artículo que no ha aparecido publicado este miércoles. Sin embargo, en las últimas horas están circulando por diferentes redes sociales dos columnas de Ussía.

Una de ellos se titula “El charlatán” en el que critica la comparecencias que ha hecho durante estos días Pedro Sánchez sobre la crisis del coronavirus. Por otro lado, circula otro artículo con el título “Son ellos”. Aquí se hace una dura crítica al Gobierno y se habla de la labor que está haciendo las Fuerzas Armadas o la UME.

ECD ha intentado conocer si alguna de estas dos piezas ha sido la responsable de esta crisis. Pero Alfonso Ussía ha declinado hacer declaraciones y Francisco Marhuenda no ha querido ni confirmar ni desmentir la autenticidad de esas piezas.

No es la primera vez que Ussía se queja de La Razón

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Alfonso Ussía ha compartido un mensaje en sus redes sociales asegurando que no se publican sus artículos de opinión. El pasado mes de febrero, Ussía anunció algo parecido en su cuenta de Twitter.

En el periódico no entendieron el motivo que tuvo para difundir ese tuit. Fuentes del diario aseguraron a este confidencial que se estaban publicando todos sus artículos con normalidad.

Además, el periódico publicó un hilo en la cuenta oficial de La Razón en la que añadieron las columnas que había enviado el periodista durante esos días. El articulista atribuyó este tuit a un “fallo técnico”. Todo se debió a un error.