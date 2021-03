Onda Cero volverá a apostar por el Deporte en la noche pero no tiene prisa por buscar un relevo a De la Morena

Onda Cero se toma con calma la salida de José Ramón de la Morena. El mítico locutor deportivo acaba de anunciar que pone fin a su carrera profesional. De la Morena ha estado al frente de los micrófonos durante más de 40 años pero la semana pasada confirmó su retirada para dedicarse plenamente a su familia.

Fue el pasado jueves cuando el periodista comunicó la noticia mientras estaba dirigiendo el programa de ‘El Transistor’: “Hoy jueves, día 25, tenía que dar una respuesta a Onda Cero, que me había ofrecido renovar dos años”, comenzó relatando De la Morena.

El presentador afirmó que la emisora le había hecho ese ofrecimiento en diciembre, en un momento en el que sus “preocupaciones personales eran más profundas”. Pero estos problemas “se han resuelto” y ha tenido un hijo que “ha venido sano”, desveló.

El vídeo del día Mercedes González atenderá primero “el gran drama de la Cañada Real”

De la Morena explicó que quiere replantear su vida: “No quiero cometer errores del pasado, cuando convertía las ganas en una obligación de estar en la élite”. Y reconoció que la vida de periodista “te quita cosas que cuestan más de lo que valen y tus hijos acaban por no valorar las cosas que se han encontrado hechas”.

“No voy a seguir realizando esta función de radio”, señalaba y admitía: “No puedo seguir llegando a mi casa, o creo que ya no debo, todos los días a las 3 de la mañana”. Además afirmó que ha cumplido su sueño y ahora quiere cumplir otro: “Quiero recuperar los momentos perdidos. Ser dueño de lo que no he sido nunca, de mi tiempo”.

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, Onda Cero ha decidido continuar apostando por el Deporte en las noches de la cadena pero se toma con calma la búsqueda de un nuevo presentador deportivo.

Fuentes de la emisora aseguran que todavía quedan unos meses para que el responsable del Transistor se marche y tienen tiempo para decidir quién será su sucesor al mando del nuevo programa deportivo.

‘El Transistor’, por debajo de ‘El Larguero’ y ‘El Partidazo de COPE’

José Ramón de la Morena llegó a Onda Cero en 2016. En ese momento el locutor se encontró con una audiencia en la franja nocturna con una audiencia de 194.000 oyentes.

El primer EGM tras su fichaje confirmó un aumento de los seguidores: llegó a los 372.000 oyentes. Una mejora importante pero muy lejos del primer puesto. Una tendencia que se ha confirmado con el pasar del tiempo: el programa deportivo ‘El Transistor’ ha registrado en los últimos EGM una media de unos 256.000 fieles.

El liderato de la franja nocturna en la radio se lo han estado disputando ‘El Larguero’ de la SER y ‘El Partidazo de COPE’.

Juanma Castaño y Manu Carreño le enviaron un mensaje

Tras el anuncio de la retirada de José Ramón de la Morena, el presentador de ‘El Partidazo’, Juanma Castaño, reconoció su carrera profesional en las redes: “Es mi amigo. Creó un estilo, un programa, un equipo irrepetible. Ahora, elige vivir porque trabajar ya lo ha trabajado todo”, aseguró en su cuenta personal de Twitter.

Impecable en su mensaje de esta noche. @jrdelamorena ha sido mi jefe, mi compañero, mi maestro. Es mi amigo. Creó un estilo, un programa, un equipo irrepetible. Ahora, elige vivir porque trabajar ya lo ha trabajado todo. 👏👏👏 Suerte y gracias, Joserra. Ra Ra Ra. https://t.co/csEZDWrktt — Juanma Castaño (@juanmacastano) March 25, 2021

Manu Carreño también quiso trasladarle un mensaje público al locutor en programa ‘El Larguero’:

-- “Mientras hacemos ‘El Larguero’ ha contado José Ramón de la Morena en Onda Cero que deja la radio, que se retira. Lo cual creo que es una mala noticia para la radio y para los oyentes de la radio. Yo he sido compañero suyo en mis años de ‘Carrusel’, luego he venido aquí a sentarme donde él ha estado 27 años. Siempre ha sido elegante con nosotros. Ha sido un placer compartir micrófono con él”, afirmó.