Pablo Montesinos ficha por ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta) como analista político

Pablo Montesinos ya se ha decidido. Según ha podido saber Confidencial Digital, el ex diputado del Partido Popular ha fichado por ‘Al Rojo Vivo’, el programa de La Sexta presentado por Antonio García Ferreras, como analista político. Montesinos se incorporará a la cadena de Atresmedia como uno de los especialistas del matinal para estudiar la actualidad diaria.

Cómo ya publicó ECD, el ex vicesecretario de comunicación del PP recibió ofertas también de otros grupos de televisión, como Mediaset y Televisión Española, para volver a la televisión como tertuliano. Se unirá al plantel de otros dirigentes políticos, como Susana Díaz en ‘Todo es Mentira’, que ahora trabajan en la televisión.

Fuentes periodísticas aseguran que, tras abandonar la política, Montesinos pretendía volver al periodismo en las tertulias, y más adelante barajaba aceptar algún puesto como corresponsal o analista político. El periodista tiene otras ofertas de medios digitales, pero todavía no se han concretado. Entre esos medios no se encuentra Libertad Digital, que ha transmitido que no quiere volver a contar con él.

Pablo Montesinos estuvo trabajando desde el año 2008 hasta marzo de 2019 en Libertad Digital, como responsable de la información sobre el Partido Popular. Ese último año dio el salto a la política y se unió a las listas electorales del PP al Congreso. Además, durante aquellos años participó como tertuliano en medios como La Sexta, Radio Nacional de España y esRadio.

Retirada de la política

Hace un par de semanas, Montesinos renunció de forma oficial a su acta de diputado. En ese momento, agradeció al ex líder Pablo Casado poder representar en Málaga en el Congreso de los Diputados.

"Me quedo con lo bueno, que ha sido mucho. Todo un honor representar a mi tierra en el Congreso de los Diputados. Gracias, Pablo Casado", ha escrito el ex diputado en un mensaje publicado en Instagram.

En el último mes, Montesinos había estado en Málaga preparando su regreso al periodismo. El ex dirigente estuvo decidiendo cuál iba a ser su nuevo paso dentro de su vida laboral.