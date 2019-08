El País asegura que “nunca publicó” la noticia de la muerte del rey Juan Carlos

“El rey Juan Carlos ha fallecido este sábado a los 81 años como consecuencia de las complicaciones surgidas en la operación cardíaca a la que se ha sometido en la Clínica Quirón de Pozuelo (Madrid)”. Así comenzaba una noticia que, con el título “Muere el rey Juan Carlos”, circuló por redes sociales el pasado sábado 24 de agosto.

El rey emérito había entrado ya en quirófano para que le implantaran unos “bypass” en el sistema coronario. A mediodía comenzaron a difundirse por Twitter y WhatsApp pantallazos de esa noticia de El País, firmada por el redactor que habitualmente cubre la información de la Familia Real española. Llevaba fecha de ese sábado 24, a las 12:26.

La noticia como tal, sin embargo, no aparecía en la portada de la edición digital del diario de Prisa, y de hecho, en muy poco tiempo, el enlace de la información o bien daba error, o bien redirigía a la portada genérica de elpais.com.

“El País nunca publicó esa noticia”

Minutos después, la Clínica Quirón difundió que la operación había concluido con éxito. El rey Felipe llegó al hospital para visitar a su padre y se descartó, lógicamente, la muerte anunciada por El País que incluía incluso supuestas reacciones: “nada más trascender la noticia, se han sucedido las reacciones de condolencia tanto en España como en el ámbito internacional, en el que gozó de gran proyección”.

Confidencial Digital ha contactado este lunes con un portavoz oficial de El País, para tratar de recabar una explicación del periódico ante este error que provocó una fuerte polémica en redes sociales, así como duras críticas.

La respuesta oficial del diario es que “El País no publicó nunca esa noticia”, por lo que, explican, no tiene sentido rectificar una noticia que no ha publicado. El portavoz oficial no quiso facilitar ningún dato más sobre cómo se pudo producir este error, o si se iba a publicar alguna aclaración, rectificación o petición de disculpas de El País a sus lectores.

Una herramienta RSS recogió la URL

Sobre cómo se publicó y difundió esta noticia errónea que fue retirada, el periodista Matthew Bennett ha recopilado bastantes datos y explicaciones aportados por usuarios que sí pudieron acceder a la noticia nada más publicarse.

Más periodismo de calidad de El País. https://t.co/Hzj2NUUy98 — Matthew Bennett (@matthewbennett) August 24, 2019

Pero incluye además varias aclaraciones de José Manuel Rodríguez, un periodista freelance que maneja ‘RSS Noticias’, una herramienta que comparte en Twitter “las noticias más compartidas/comentadas de medios españoles relevantes: El País, El Mundo, ABC, eldiario.es…”.

A las 16:01 del sábado, esa herramienta publicó el tuit “Muere el rey Juan Carlos http://bit.ly/2U7nbKA, en tendencia viral desde August 24, 2019 at 03:05PM”. Al pinchar en el enlace que incluía, la página de El País ofrece tan sólo el texto “error 404 Página no encontrada o de acceso restringido”.

Muere el rey Juan Carlos https://t.co/femZWA0aZx, en tendencia viral desde August 24, 2019 at 03:05PM — RSS_Noticias (@rss_noticias) August 24, 2019

José Manuel Rodríguez explicó que si ‘RSS Noticias’ lo había recogido, era porque el enlace había empezado a moverse en redes sociales. Y precisó más: se activa cuando la web Buzzsumo, que muestra el contenido más compartido e influyente en Internet, detecta una tendencia en el grupo de medios que él tiene listados, como El País.

Es decir, que Buzzsumo había detectado un ascenso en el tráfico de ese contenido y en las veces que se compartía, y automáticamente ‘RSS Noticias’ había publicado el tuit. Descartaba que hubiera sido un fake para perjudicar a El País: “Si ha saltado, es que esto se ha publicado en ese dominio y ha empezado a tener actividad en redes sociales”.

El ex director adjunto aporta datos

En el hilo intervino entonces David Alandete, actual corresponsal de ABC en Washington y director adjunto de El País en la etapa de Antonio Caño como director del diario de Prisa. “¿Se generó URL?”, inquirió Alandete a Bennett, y al tener confirmación de que sí había URL (https://elpais.com/politica/2019/08/24/actualidad/1566641948_731511.html), explicó: “Sí, entonces se generó, la noticia se publicó, redireccionaron a la home y descachearon la URL original en redes, por lo que el pantallazo es real”.

Sí, entonces se generó, la noticia se publicó, redireccionaron a la home y descachearon la URL original en redes, por lo que el pantallazo es real. — David Alandete (@alandete) August 24, 2019

El ex director adjunto de El País aportó otro dato, con una crítica velada al periódico, para tratar de explicar la publicación de esa noticia errónea: “Es cuestión de dejadez y falta de protocolos. Antes, una noticia así se escribía pero no se volcaba en una ‘caja’. Si se hacía, se ponía en un sitio llamado ‘no publicables’ que no genera URL. Tener preparada una nota así es normal. Dejar que se publique es falta de supervisión”.

A todo esto hay que añadir los vídeos que varios lectores de El País hicieron de las pantallas de su móvil, y que se pueden visionar más abajo. En un caso se muestra cómo se podía acceder, en un primer momento, pinchando en el enlace de ‘RSS Noticias’: la noticia se leía completa en la web de El País.

En el segundo caso, indicaba que también permanecía activa en la app del periódico.

Os dejo prueba de qué es real. Y sí, yo llegué a este texto desde el canal de José Manuel. pic.twitter.com/l8KIklbiso — Alfonso de Castañeda Calvo (@AlfonsoDCC) August 24, 2019

No solo es real, sino que todavía está activo el enlace desde la app de Lopais. pic.twitter.com/zjumEUNHi1 — Eli (@egarridof) August 24, 2019

Otros errores

El suceso no ha pasado inadvertido fuera de nuestro país. En Argentina, por ejemplo, el periódico Clarín.com elaboró una noticia para anunciar el fallo de El País. Según la publicación argentina, “este es el tercer gran fallido periodístico de El País”.

En primer lugar, cita el titular “Matanza de ETA en Madrid”, que el diario de Prisa publicó el 11 de marzo de 2004 tras la masacre terrorista en trenes de Cercanías, cuando finalmente la autoría correspondió a terroristas yihadistas.

En segundo lugar recuerda la “exclusiva mundial” que El País ofreció en su portada en 2013, con las imágenes que supuestamente mostraban a Hugo Chávez entubado al borde de la muerte, cuando en realidad las imágenes no correspondían al presidente de Venezuela.