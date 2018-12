El País ficha a Eduardo Suárez como colaborador

Eduardo Suárez ficha por El País. El periodista que fundó 'El Español' junto a su esposa, María Ramírez y Pedro J, ha publicado este mes su primer artículo en el diario de Prisa.

Confidencial Digital ha podido saber que el periodista, que actualmente se encuentra en Estados Unidos como reportero político en Univisión, está colaborando de manera puntual en El País, con tribunas y análisis sobre la política de Estados Unidos.

De momento ha publicado dos piezas –una el 6 de noviembre y otra el día 23-, pero desde la dirección del diario no descartan que pase a escribir artículos de opinión con más frecuencia de aquí a unos meses.

La trayectoria de Eduardo Suárez

El yerno de Pedro J empezó su carrera en Unidad Editorial. Llegó a El Mundo en el año 2000, donde estuvo siete años en la sección nacional del diario.

En 2007 empezó su etapa de corresponsal en Londres. Trabajó como reportero cubriendo los sucesos importantes que sucedían en el Reino Unido e Irlanda. A los cuatro años, El Mundo lo destinó a Nueva York, donde comenzó su etapa política. Allí cubrió, entre otras cosas, las elecciones presidencial de 2012 y los atentados de Boston.

En 2014, el periodista se trasladó a Bruselas también como corresponsal, donde solo estuvo cinco meses. En octubre de 2014 decidió abandonar el periódico que hasta entonces dirigía Pedro J Ramírez.

Eduardo Suárez se fue de El Mundo de la mano de María Ramírez y Pedro J. En agosto de ese mismo año los tres fundaron ‘El Español’.

El periodista, tal y como contó ECD en su momento, abandonó al año y medio su puesto como subdirector en ‘El Español, debido a discrepancias con el modelo periodístico de Pedro J. El director apostaba por la inmediatez y las exclusivas a corto plazo y Suárez proponía historias de interés humano y textos de calidad.

Actualmente Eduardo Suárez vive en Nueva York y escribe piezas sobre la política de Estados Unidos. Cubrió la campaña presidencial desde varios estados del país: Iowa, Nuevo Hampshire, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

Además, desde hace meses colabora como periodista freelance en la fundación 'Niemann ''' de periodismo de Harvard y en la Fundación Juan March (Madrid).

María Ramírez ha fichado por Eldiario.es

La hija de Pedro J, María Ramírez, ha fichado por eldiario.es. Ella misma lo confirmó en septiembre a través de un post en el que desveló que iba a comenzar sus colaboraciones el próximo mes de diciembre en el medio que dirige Ignacio Escolar. La periodista dirigirá el departamento de estrategia del periódico.

María Ramírez, que abandonó ‘El Español’ hace dos años, volverá a España tras varios meses en la Universidad de Chicago, donde está impartiendo seminarios sobre medios y polarización en Estados Unidos y Europa.

Ambos han ido de la mano en sus carreras

Además de haber fundado ‘El Español’, Eduardo Suárez y María Ramírez han impulsado otros proyectos juntos.

En 2016, los politólogos impulsaron ‘Politibot’. Se trata de una herramienta tecnológica que envía mensajes a los usuarios para explicar lo último y lo más interesante de la política en España, Europa y Estados Unidos. Lo hacen a través de artículos, gráficos, frases inspiradoras y podcast. A pesar de que el proyecto sigue funcionando, desde agosto de este año no hay actividad en su página web.

Durante su etapa como corresponsales de El Mundo en Estados Unidos (2011-2014), María Ramírez y Eduardo Suárez, recibieron un encargo de Unidad Editorial para que elaboraran un trabajo de consultoría sobre el futuro de la prensa estadounidense. Los informes y análisis que trasladaron al equipo de Fernández-Galiano fueron colgados en un blog.

‘No hace falta papel: ideas de innovación periodística’. Así se denominaba la web en el que la pareja recopilaba gran parte del trabajo de investigación estuvieron desarrollando durante meses en Estados Unidos.

Entre el material producido había todo tipo de radiografías y cuadros estadísticos sobre las estrategias de los principales medios de Estados Unidos, como The New York Times, The New Yorker, Univisión o el Washington Post.