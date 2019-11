El País lleva meses sin publicar la columna del ex director Antonio Caño

Diecisiete meses han pasado desde que Soledad Gallego Díaz tomó las riendas de El País. La cúpula del grupo Prisa la nombró directora del diario en sustitución de Antonio Caño, quien fue director durante cuatro años y fue cesado tras la salida de Juan Luis Cebrián como presidente de Prisa.

En su etapa como director, Caño publicaba varias veces al mes en la sección de Opinión, ya fueran tribunas o columnas. También firmaba entrevistas. Trataba temas relacionados con la política, tanto nacional como internacional. Cuando terminó su etapa en El País, se marchó a vivir a Washington y desde allí continuó publicando sus artículos en el diario.

Confidencial Digital ha podido saber por fuentes de El País que cuando Soledad Gallego tomó el relevo en la dirección en junio de 2018, el periódico llegó a un acuerdo con Caño para que este mandara sus columnas.

En este acuerdo no había ningún compromiso expreso de publicar las piezas con una frecuencia concreta. Sin embargo, desde entonces, El País ha publicado de forma regular uno o incluso dos artículos de opinión al mes firmados por el ex director.

Lleva sin publicar desde agosto

Desde junio del año pasado, no ha habido mes en el que una columna de Antonio Caño no apareciera en la edición de El País. Sin embargo, el periódico lleva sin publicar un artículo suyo desde el pasado 23 de agosto.

Fuentes del periódico explican a ECD que el diario de Prisa lleva tres meses sin publicar columnas del ex director porque a la dirección no le convencen los enfoques y los contenidos, que “se alejan de la nueva línea editorial del periódico”.

Por contra, otras personas cercanas al diario aseguran que se trata de una “estrategia” de la nueva dirección para ir apartando poco a poco al periodista de la que ha sido su casa más de 35 años. Un hecho que no parece haber sentado muy bien a Antonio Caño.

Caño no cree que El País sea “de izquierdas”

A pesar de lo que señalan personas de su entorno, Antonio Caño siempre ha sostenido públicamente que El País “no es un periódico de izquierdas”. Desde que entró en la dirección Soledad Gallego-Diaz, muchos consideran que el diario ha dado un giro claro hacia una línea editorial de izquierdas.

Sin embargo, el ex director del periódico no opina así. Desde que dejó El País siempre ha declarado abiertamente que el diario sigue teniendo una línea editorial de centro-izquierda y explica que no ha habido ningún giro político. Entre otras cosas, porque “conserva prácticamente la misma redacción”, ha dicho.

ECD se ha puesto en contacto con Antonio Caño para conocer su valoración sobre esta interrupción en la publicación de sus columnas por El País. El periodista ha preferido no hacer declaraciones. Un portavoz oficial del periódico del Grupo Prisa sólo ha querido aclarar que “las páginas del diario siempre van a estar abiertas a todos los ex directores del periódico de Prisa”.