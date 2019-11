Paolo Vasile negocia hacerse con ‘Atrapa un millón’ para sustituir a Pasapalabra

Han pasado casi dos meses desde que Telecinco tuvo que cancelar la emisión de ‘Pasapalabra’ por orden del Tribunal Supremo después de que una sentencia diese la razón a la británica ITV, productora del formato.

Desde la cancelación del formato, Paolo Vasile ha intentado buscar soluciones. A finales de octubre, mientras negociaba con ITV para recuperar ‘Pasapalabra’, dio el visto bueno a un concurso de nueva creación: ‘El Tirón’, que se emite como una sección propia, incluida dentro de ‘Sálvame Banana’.

Confidencial Digital ha podido saber que el equipo de Contenidos de Mediaset ha optado por este formato como una solución temporal: hasta que las conversaciones por ‘Pasapalabra’ concluyan. Y va para rato porque, tal y como contó ECD, después de varias semanas sin llegar a una solución, está siendo complicado avanzar en las negociaciones.

Da de plazo hasta enero

Por lo pronto, el consejero delegado de Mediaset no ha dado ninguna muestra de estar dispuesto a ceder. Se niega a abonar las cantidades que ITV Studios exige para recuperar el programa. La postura lleva semanas fijada y no hay visos de que vaya a cambiar. Si esa cifra no se rebaja, Mediaset no pretende dar su brazo a torcer. Al menos es el mensaje que ha llegado a la factoría británica ITV.

Por este motivo, mientras se aclaran las cosas, Vasile ha puesto en marcha un Plan B, una alternativa. En principio hay tiempo, de aquí a enero, para dar con una solución.

En ese sentido, tal y como contó este confidencial, tras la cancelación del programa, lo primero que hizo Mediaset fue contactar con la productora Gestmusic.

Vasile pidió a Tinet Rubira un formato que pudiera sustituir con garantías al programa que presentaba Christian Gálvez. Nada trascendió de esas conversaciones, ni de formatos concretos del catálogo que se estuvieran barajando.

La compra de ‘Atrapa un millón’

Según ha podido confirmar ahora Confidencial Digital por fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo entre Mediaset y Gestmusic está avanzando. Vasile negocia en estos momentos por la compra del programa ‘Atrapa un millón’ para las tardes de Telecinco.

El consejero delegado de Mediaset está valorando la adquisición de este formato que en su momento tuvo un gran éxito en España. Y es que ‘Atrapa un millón’ es un programa internacional conocido en nuestro país por haberse emitido en Antena 3 durante más de tres años.

Presentado por Carlos Sobera, el formato de Gestmusic se despidió de la parrilla de Antena 3 en septiembre de 2014. El veterano concurso fue relevado por ‘¡Boom!’, la nueva apuesta de la cadena para sus tardes conducida por Juanra Bonet. Un programa que en la actualidad sigue emitiéndose en las tardes de Antena 3 y que llevaba años compitiendo con ‘Pasapalabra’.

Adaptación de un formato británico, ‘Atrapa un millón’ dijo adiós tras un fructífero ciclo de más de tres años y medio en pantalla, donde repartió alrededor de 5 millones de euros en premios.

Además, dejó un buen sabor de boca al hacerse acreedor de un Premio Ondas (2011) al Mejor programa de entretenimiento y un TP de Oro. Durante esos años el concurso de Sobera contó con la participación de una gran cantidad de rostros famosos.

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de Gestmusic y otro de Mediaset para conocer más detalles sobre esta operación. Desde la productora aclaran que no hablan de negociaciones en marcha, tratos o conversaciones con clientes. Al cierre de esta edición, Mediaset no ha ofrecido una respuesta.