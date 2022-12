Pérez Tornero amenaza con demandar a RTVE por filtrar un informe que auditaba su gestión

El expresidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, que dimitió en septiembre tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, vuelve a estar de actualidad. Una información de El Huff Post desveló hace unos días que Hacienda había destapado irregularidades y cobros indebidos de la cúpula durante la etapa del exdirigente de RTVE. En ella estaban Alfonso Morales, aún secretario general de la Corporación y José Juan Ruiz, su jefe de gabinete, conocido como el ‘presidente en la sombra’ durante su etapa.

Este medio de comunicación apunta a gastos desproporcionados en el uso de coches de la empresa, viajes privados y comidas cargadas al presupuesto de la Corporación, entre otros gastos de representación. También ponen la lupa en los acuerdos por los derechos del Mundial de Fútbol de Qatar y en una licencia de 370.000 euros para cambiar la imagen de marca.

Cartas de Pérez Tornero

ECD ha tenido acceso a dos cartas que Pérez Tornero ha enviado al Consejo de Administración de RTVE a raíz de esta publicación. En ellas explica que considera “calumniosas” las acciones que se le imputan en el artículo y que estudia emprender acciones legales “contra los responsables de las mismas”.

Además explica que, tras conversar con la autora del artículo, ha deducido que ella disponía de “un informe interno de RTVE”, del cual pide una copia, cuya custodia –asegura- corresponde “a la Corporación”, por lo que está “sopesando tomar alguna medida al respecto”.

En la segunda carta dirigida en este caso a la nueva presidenta, Elena Sánchez, Pérez Tornero especifica que tomará las medidas pertinentes para “redundar en la defensa” de sus derechos. Además, pide a su sustituta y a los consejeros que “hagan cuanto esté en su mano” por proteger su honor y reputación y considera “una negligencia” por parte de RTVE la filtración de este documento.

Respuesta de la Corporación

Fuentes de RTVE, por su parte, apuntan a que esta noticia sobre irregularidades en la compañía estaba circulando por la cadena desde hace semanas. De hecho, un productor señaló hace tiempo a ECD que investigara los gastos en viajes, comidas y representación de Pérez Tornero y su cúpula.

No obstante, niegan que la filtración provenga de la dirección de RTVE. Para argumentar esta respuesta señalan que el presidente del Comité de Auditoría, Juan José Baños, a la hora de la publicación de esta noticia, “no tenía el informe”.

Las otras argumentaciones de Pérez Tornero

En las dos misivas del expresidente de RTVE, el catedrático da su versión de los hechos publicados en el artículo del medio de PRISA. Respecto al Mundial de Qatar, por ejemplo, explica que sobre la adquisición de los derechos de emisión, fue el Consejo de Administración el “responsable de su compra” según quedó acreditado “en las actas del Consejo”. También afirma que fue competencia de este organismo fijar la oferta y realizar “la adquisición”.

Por su parte, respecto al mal uso de “bienes y servicios”, Pérez Tornero afirma que el artículo de prensa está basado en “un informe provisional y no concluyente”. Por ello, opina que a la hora de “formular acusación alguna” es “cuanto menos especulativo y muy temerario” hasta que no se haya concluido la investigación “y no haya recibido “las justificaciones y alegaciones pertinentes”.