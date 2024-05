Los periódicos que compra Moncloa: 30 ejemplares de El País, 26 de El Mundo, 22 de ABC…

Moncloa va a renovar su suministro de prensa. El Ministerio de Presidencia ha lanzado un concurso por medio millón de euros con este fin. El elegido tendrá que entregar los ejemplares en papel a las 06:45 de la mañana, en las horas sucesivas que sea preciso y a primera hora de la noche, a las 01.00 de la mañana. La empresa adjudicataria deberá ajustarse al cumplimiento de estos horarios de entrega.

Para la correcta gestión del suministro de prensa, un responsable de la empresa o empresas adjudicatarias se debe reunir al inicio del contrato con responsables del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno para determinar la prensa que debe entregar.

En total serán 31 medios en papel y la suscripción a 52 medios digitales. El periodo de ejecución del contrato será de un año, a contar desde el 1 de agosto de 2024, o desde la fecha de su formalización. El plazo de presentación de solicitudes se contempla hasta el 31 de mayo. El precio máximo de este contrato es de 529.000 euros.

Los ejemplares en papel de cada medio que Moncloa recibirá cada día son diferentes. En total, se distribuirán por el complejo 30 números de El País, 26 de El Mundo y 22 de ABC. Las oficinas de Presidencia también recibirán La Vanguardia (21 ejemplares), La Razón (18), Expansión (16), El Periódico de Cataluña (14) y Cinco Días (12).

Otros medios en papel que han sido seleccionados son El Economista, Alternativas Económicas, Archiletras, Claves de Razón Práctica, Deia, Gara, El Nuevo Lunes y La Voz de Galicia.

Entre los medios internacionales figuran Der Spiegel, Financial Times, Le Monde, The Economist, The New York Times, The New Yorker y Time.

Suscripciones digitales

Sobre accesos digitales, Moncloa pide un elevado número de suscripciones de varios medios. Por orden, destacan los 50 accesos a El País, 49 a El Mundo y 41 a ABC. Entre los medios nativos digitales figura El Confidencial.com del que se pide 33 accesos, eldiario.es con 30, Infolibre con 23 y El Español con 18. Del diario La Razón también se piden 18 accesos.

También destaca el diario Público, del que Moncloa pide que se compren 14 usuarios, Expansión (11), Cinco Días (8), El Economista y El Independiente (4), El Periódico de España (3), The Diplomat in Spain (2), Informe Semanal Política Ext. y Política Exterior Digital con 1.

De medios regionales se pide suscripción al diario Ara, El Diario Vasco, Norte de Castilla (2), Crónica Global, Diario de Sevilla, Diario de Navarra, La Nueva España, La Maleta de Portbou, La Provincia, La Verdad, La Voz de Galicia, Las Provincias, El Correo, El Diario Montañes, Heraldo de Aragón, Hoy, Ideal, Levante (todos con 1).

Suscripción digital a medios internacionales

De medios internacionales también se solicitan suscripciones digitales. Los más demandados son Financial Times con 12 accesos, The Economist con 10, Le Monde (7), The New York Times y Wall Street Journal (5). Los siguientes son The Washington Post y Le Figaro (4), The Times (3), Bloomberg (3) y Les Echos Digital (2).

Y se pide un acceso a Corriere della Sera, The Guardian, The New York Review of books, London Review of Books, Maniere de Voir (P+D), La Repubblica y Startfor Global Intelligence.