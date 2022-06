Gerard Piqué no demandará a los paparazzis que han seguido su separación con Shakira

Gerard Piqué ha decidido no tomar medidas judiciales contra los paparazzis que han seguido con insistencia estas semanas su separación con Shakira. Según ha podido saber Confidencial Digital, el jugador del F.C. Barcelona ha tomado la decisión de no demandar a los fotógrafos del corazón relacionados con el caso.

Desde el entorno del jugador aseguran a ECD que Piqué está muy molesto con los periodistas por haber estado narrando cada paso de su separación con Shakira, que se hizo oficial en un comunicado el 4 de junio y puso fin a más de doce años de relación.

El defensa del F.C. Barcelona está indignado con los paparazzis que han abordado el tema ya que entiende que ha existido “un acoso” por parte de ciertas publicaciones del corazón. No entiende, por ejemplo, que se le siga cuando, por ejemplo, va al colegio a recoger a sus hijos. No hay justificación posible para eso, explica.

No obstante, la estrella del fútbol español ha decidido no emprender acciones legales ya que considera que se trata de “un asunto privado”. Por eso ha decidido no darle una mayor publicidad a la cuestión, como sucedería al acudir a un juzgado para hablar sobre estos periodistas.

Informaciones falsas

Gerard Piqué ha preferido ignorar las preguntas de los periodistas a las que se ha tenido que enfrentar en estos últimos días. El jugador ha pasado un momento complicado ya que se ha visto cuestionado tanto por el final de su relación con Shakira como por el posible fin de su trayectoria en el F.C. Barcelona.

Diversos medios de comunicación han publicado efectivamente que el técnico del club, Xavi Hernández, estaría barajando no contar con él para la próxima temporada.

Fuentes de su entorno ponen de manifiesto que los digitales que han publicado estos días algunas informaciones sobre el caso han publicado “noticias falsas”. Se han inventado historias que no se corresponden con la realidad.

A lo largo de este periodo, se han publicado rumores acerca de su agitada vida nocturna y sus aventuras amorosas, en las que habría varias deslealtades a Shakira. Sin querer concretar detalles, fuentes del entorno de Piqué hacen referencia a estas noticias para ponerlas en duda y resaltar que no son ciertas.

Seguimiento mediático

En las últimas semanas, numerosos medios de comunicación han vivido apostados en las puertas de la casa familiar, dónde actualmente vive la cantante con los pequeños, y en el tríplex del centro de Piqué, dónde hace el jugador hace vida de soltero. Durante todos estos días, ambos han guardado un absoluto silencio, sin entrar a confirmar y desmentir los rumores que rodean al fin de su relación.

Mientras tanto, el catalán y la colombiana han tratado de recuperar la normalidad y se han volcado en el cuidado de sus hijos, repartiéndose las tareas de llevarles al colegio y después recogerlos.