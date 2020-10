La plataforma Pluto TV aterriza en España con críticas por publicidad invasiva y contenidos limitados

Pluto TV nació en 2013 como una plataforma digital gratuita basada en la programación lineal de la televisión tradicional y, a día de hoy, cuenta con 33 millones de usuarios únicos activos en todo el mundo.

Pero no fue hasta 2019 cuando la filial española de la estadounidense Viacom CBS propietaria de canales como MTV o Paramount, decidió el estreno en nuestro país y adquirió la plataforma con el objetivo de desarrollar el streaming en España con contenidos gratuitos.

Un modelo de negocio posible gracias a la publicidad, principal fuente de ingresos del panel y que marca la principal diferencia con otras plataformas digitales como Netflix, HBO España o Amazon Prime Video.

En los días previos a su lanzamiento en España, Pluto TV, se anunció a bombo y platillo como una plataforma audiovisual de streaming con 40 canales exclusivos que se disfrutaría a coste cero, sin necesidad de registro y compatible con la mayoría de dispositivos.

Con esta carta de presentación se generó una considerable expectación. Ahora, los usuarios están manifestando su decepción con el producto.

Tanto es así, que el pasado lunes, día de su estreno, los consumidores que se apresuraron a visitar la plataforma reportaron las primeras incidencias. Un número considerable de ellos manifestaron que “no era lo que se esperaban” y no han tardado en difundir críticas y quejas a través de las redes sociales.

El motivo principal de su malestar, según los usuarios, es que “la realidad no se corresponde con la promoción”.

Problemas de la plataforma

Algunos usuarios explican que uno de los problemas de Pluto TV es que “solo se puede ver en los móviles”. Lamentan que la plataforma “no es compatible con dispositivos con Chromecast”. No se puede utilizar a no ser que se haga a través de Google TV. Pluto TV no funciona en todos los equipos y su contenido no se puede llevar a todas las pantallas de televisión de los hogares.

Otra de las cosas que no ha gustado a los clientes ha sido que esta plataforma no dispone de un buscador para encontrar una película concreta. “Es necesario ir pasando de una en una, hasta dar con lo que se está buscando”. Un proceso que les resulta molesto y tedioso ya que no se puede encontrar el título ni utilizar la opción On demand.

Las críticas continúan sucediéndose. Otra se refiere a la reproducción constante en la pantalla del contenido en streamig mientras se están buscando contenidos, lo cual dificulta aún más la búsqueda.

Pero hay más. Algunos usuarios aseguran que Pluto TV “gasta los datos del teléfono sin autorización”. Al parecer, esto ha sucedido a varios usuarios.

“Con tanta publicidad no se pueden ver las series”.

Otro grupo de quejas se centra en la publicidad emitida. Los usuarios entienden –y así lo manifiestan- que la plataforma vive de la publicidad. Pero la consideran demasiado invasiva lo que les impide tener una experiencia fluida. “En una serie de 30 minutos se han llegado a incluir hasta 19 anuncios. Es decir no se puede ver más de dos minutos seguidos sin cortes publicitarios”.

Además, añaden, “siempre salen los mismos anuncios lo cual es muy aburrido y cuando terminan los spots, el contenido que estabas viendo tarda en cargar”.

A esto hay que sumar la inexistencia de los subtítulos en español. Éste sería otro de los inconvenientes con el que se han topado los usuarios. Numerosas películas están en inglés, con subtítulos sólo en inglés. Además, Pluto TV tampoco facilita accesibilidad de subtítulos automática para personas sordas.

“No funciona, siempre dice reintentar de nuevo”.

Se reportan también problemas de conectividad. Hay usuarios que afirman que “han instalado mil veces la aplicación y siempre ofrece el mismo error: no se puede conectar con el servidor”.

Además se quejan de problemas para utilizar esta app con el wifi: “solo funciona con el plan de datos móviles”.

Por todo ello, algunos usuarios admiten estar decepcionados y han llegado a calificar a Pluto TV como “la peor app para ver series o películas”. De hecho se citan varias plataformas de la competencia, como ‘Movie’ o ‘Film App’, que estarían dando un mejor servicio.

Viacom CBS responde

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de Viacom CBS, que aclara que en estos momentos Pluto TV es accesible desde dispositivos móviles (iOS, Android), Android TV, Apple TV, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV y a través de la web www.pluto.tv.

Admite que la plataforma no se puede usar todavía con Chromecast pero aseguran que están trabajando “para incluir más pantallas y dispositivos durante los próximos meses y facilitar así el acceso de más usuarios desde cualquier lugar y en cualquier momento”.

Sobre la falta de un buscador para la plataforma, Viacom explica que, a su modo de ver, “la organización de los canales y de los contenidos permite encontrar fácilmente cualquier película, serie o canal. Por lo que se trata de una plataforma tan sencilla de usar, que el usuario no necesita disponer de un buscador”.

A las críticas de excesiva publicidad en la plataforma, Viacom responde que “los minutos y cortes de publicidad pueden variar según los contenidos, pero lo más importante para nosotros es la experiencia del usuario por lo que estamos muy alineados al volumen de minutos por hora habituales en TV”.

Viacom niega que Pluto TV no se pueda utilizar a través de la red wifi. Ante la falta de subtítulos en español, los promotores aclaran que Pluto TV cuenta desde su lanzamiento con 36 canales en español y 4 canales exclusivamente en inglés: The Pet Collective, IGN (Imagine Games Network) Pluto TV Action Sports y FailArmy. Y sobre la no accesibilidad de subtítulos automática para personas sordas, añade: “estamos trabajando para evolucionar el producto e incluir nuevas funcionalidades continuamente”.

La intención de Viacom CBS es que Pluto TV ofrezca 50 canales a finales de 2020 y llegue a los 100 canales a finales del 2021.