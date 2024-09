Prisa España monta un ‘campo de pruebas’ para su canal de televisión en Colombia.

Durante las últimas semanas varios medios se han hecho eco de los cambios que ha puesto en marcha el Gobierno en el sector de la prensa. El Ministerio de Transformación Digital de Óscar López y Antonio Hernando ha iniciado diversos procesos administrativos para abordar el cambio del Plan Técnico Nacional de la TDT, aprobado en el Real Decreto 391/2019, que otorgará alguna licencia más de televisión.

Fuentes gubernamentales señalan que “es complicado” que se lance el concurso antes de que acabe el año, basándose en el tiempo empleado en otros procesos. Por ejemplo, es preciso esperar a un dictamen del Consejo del Estado. También señalan que habrá que ir a Europa antes de la aprobación final.

En cuatro meses

Desde Moncloa prevén que el concurso tenga lugar en enero o febrero de 2025. Con estas fechas, según ha podido saber Confidencial Digital, en caso de que el principal favorito para esta licencia –el Grupo Prisa- se haga con ella, podría comenzar a emitir en el último trimestre de 2025 o ya entrado 2026. Es decir, dentro un año.

Desde la compañía dueña de El País, Cadena Ser, Diario AS y Los 40 Principales se habla de este plan con cautela. Todavía, aseguran, no hay una decisión final sobre si lanzar o no este canal de televisión. Y está abierta la puerta a contar con un socio internacional para no ir en solitario en esta aventura. No hay nada decidido.

Lo cierto es que, mientras se deshoja esta margarita, otra parte de Prisa Media ha adquirido un nuevo canal de televisión. Caracol Radio, el grupo de emisoras que la compañía tiene en Colombia, ha adquirido el tercer canal de Colombia, conocido como el Canal Uno.

Caracol Radio es propiedad del grupo Prisa desde el año 2003, momento en el que dejó de tener vínculos empresariales con Caracol Televisión. Ahora mismo, es la radio líder con un alcance de hasta 42 millones de personas en un país con una población de 51 millones de personas. Esta audiencia suma la de todas sus emisoras: W Radio, Caracol Radio y sus marcas musicales Tropicana, Bésame, Los 40 y Radioacktiva.

Panorama audiovisual en Colombia

En Colombia hay un total de cinco canales de televisión en abierto, dos privados y tres públicos, uno de los cuales se encarga únicamente de retransmitir los actos políticos de relevancia en vivo.

No obstante, la audiencia está principalmente en dos de los canales privados: Caracol TV y Canal RCN. Una de estas licencias de los dos canales restantes, Canal 1, es propiedad del Gobierno pero la señal está subarrendada a grupos privados como Plural Comunicaciones y la compañía HMTV1.

Ahora Prisa Media América, con su consejero delegado Felipe Cabrales a la cabeza, se ha hecho con los derechos de operación de este canal. Todo ello se ha realizado tras un período de tiempo de preparación dentro de la compañía donde han ido adquiriendo los materiales técnicos suficientes para hacerse cargo de esta retransmisión.

Fuentes internas señalan que comienza como “un proyecto pequeño”, que contará con programación informativa, deportiva, magazines musicales… Según señalan, uno de los objetivos es “televisar la radio”, aprovechando toda la programación y el éxito de los principales programas que tienen sus emisoras de radio.

Para la preparación de este canal de televisión se parte de objetivos modestos donde la prioridad clara es “ser rentable”. Desde España ven este proyecto independiente como “un campo de pruebas” para su posible canal en España.

Pasos previos en España

Hay que recordar que Prisa es el único gran grupo de comunicación en nuestro país que no tiene una propia licencia, ya sea en emisión propia o alquilada como sucede con Unidad Editorial y Vocento.

Para Prisa se trata de un potencial nuevo negocio, al que aspira aprovechando el área audiovisual transversal creado en el año 2022 para aglutinar el trabajo de todas sus marcas, tal y como desveló Confidencial Digital en su momento.

El área ha tratado de potenciar una línea común en todas las cabeceras y trasladado a la televisión sus podcasts más populares. Meses después, El País lanzó un canal de vídeo digital para televisión conectada, que se emite por ejemplo en Rakuten TV y en Samsung TV Plus. Esta plataforma ha servido para celebrar debates electorales y emitir entrevistas grabadas.

Un mercado publicitario atractivo

Dentro del apartado de audio siguen subiendo sus ingresos, con un 61% más en 2023 frente a 2022. Esto se debe a alianzas con Podimo, Santander, Penguin Random House entre otras empresas. El año pasado registró un total de 616 millones de descargas y 1.053 millones de horas de escucha.

En el caso de que el grupo de comunicación se hiciera con la licencia de un nuevo canal, sería el tercer intento de Prisa por asentarse en el mundo televisivo, tras Canal Plus, primero, y después la Cuatro.

El objetivo de Prisa si decide entrar en el campo de la televisión es un mercado publicitario atractivo, que factura alrededor de 1.650 millones de euros, según los datos de 2023.