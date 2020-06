La productora de ‘Pasapalabra’ frena su desembarco en España y ofrece su catálogo vetado por Mediaset

La factoría británica, ITV Studios, creadora de ‘Pasapalabra’, lleva desde el pasado año trabajando en la apertura de una nueva sede en España. Pero los últimos acontecimientos derivados de la pandemia han hecho que la productora se replante su plan inicial.

No es la primera vez: existe un precedente. La productora ya intentó desembarcar en España en el año 2009, con la puesta en marcha de ‘ITV Studios Spain’. El centro de producción en Madrid estuvo dirigido por Fran García, ex directivo de Mediaset, pero no duró mucho tiempo: fue desmantelado al cabo de dos años.

Sin embargo, el auge de los productos audiovisuales ‘made in Spain’ volvieron a centrar la atención de ITV en nuestro país. Tal y como contó este confidencial, el proyecto inicial contemplaba un aterrizaje a medio plazo. La prioridad de la compañía fue llegar primero al mercado italiano. De hecho, allí comenzó el proceso que culminó, efectivamente, con la apertura de una sede.

‘ITV Italia’ fichó a un ejecutivo de Fremantle a finales de 2018 para que poner en marcha los primeros formatos propios y que estuvieran en el aire en los últimos meses de 2019. Después, el foco se puso en España. La idea de la productora británica era poner un pie en España este 2020.

No será así. Según ha podido saber Confidencial Digital, ITV Studios ha renunciado a instalarse en nuestro país, al menos por el momento.

ITV sondeó la compra de algunas productoras

Se ha cancelado, por tanto, el sondeo realizado para la compra de una participación importante en una factoría española, manteniendo al frente a sus dirigentes. Hubo tres compañías con las que se han mantenido conversaciones.

Por un lado, Ganga Producciones, la creadora de las más de veinte temporadas de ‘Cuéntame cómo pasó’ (TVE) o ‘Fugitiva’ (TVE). Otras de las contactadas fue Zebra Producciones, responsable de ficción y programas de entretenimiento. Entre sus producciones destaca ‘El Cid’ (Amazon Prime Video), ‘Centro médico’ (TVE) o ‘Madrid, la ciudad de cien países’ (Telemadrid).

Por último, también se sondeó a Boxfish, dedicada al contenido de entretenimiento, donde destacan programas como ‘El jefe infiltrado’ (laSexta), ‘Bake Off’ (Cuatro) o ‘Dame Veneno’ (Movistar+)

Se está negociando la cesión de su catálogo

Los nuevos planes de ITV Studios pasan por negociar la cesión de su catálogo a productoras con sede en España para su comercialización. No es tarea fácil porque algunos cálculos estiman en unos 200.000 euros al año el coste de manejar estos espacios.

Una de las compañías a las que se ha ofrecido este material ha sido Boomerang TV, propiedad de Largadère Studios. No hay que olvidar que esta compañía se ocupa actualmente de la producción en España de ‘La Voz’, el formato que emite en estos momentos Antena 3 y es propiedad de ITV.

Al parecer, los contactos se han producido pero la productora española no parece muy interesada en comercializar este catálogo.

Con la ventana cerrada de Mediaset

Hay que recordar que ITV Studios tiene una importante ‘ventana’ cerrada en el mercado español: Mediaset.

Después de años de litigios, el Tribunal Supremo sentenció el pasado mes de agosto que Mediaset debía de dejar de emitir ‘Pasapalabra’, formato original de ITV Studios, tras ser condenada por una maniobra para apartar a los creadores del programa y no pagar los derechos de adaptación.

En su momento, algunas fuentes aseguraron que la productora británica podría buscar un ‘pacto de no agresión’ con Paolo Vasile, zanjar el asunto y que el formato siguiese en la cadena. Pero Atresmedia consiguió cerrar un acuerdo y llevar el programa de vuelta a Antena 3.

En Mediaset también se consideró un desplante en toda regla el paso de ‘La Voz’ desde Telecinco a Antena 3. Por todo ello, en estos momentos ITV solo puede presentar formatos en Atresmedia, Televisión Española y plataformas como Movistar+, HBO, Netflix y Amazon Prime Video.

Banijay ya tuvo el catálogo

Otro dato relevante: la factoría francesa Banijay firmó un acuerdo exclusivo en 2014 con ITV Studios para adaptar y producir para el público español los formatos globales de la compañía británica.

Dentro del pacto se encontraban títulos en horario de prime time como ‘Come Dine Whit Me’ (‘Ven a cenar conmigo’), ‘Four Weddings’ (‘Cuatro Bodas’), ‘Hell’s Kitchen’ (‘Esta cocina es un infierno’) o ‘Saturday Night Takeaway’ (‘Supershow’), entre otros.

Según destacan los profesionales del sector, el resultado de este acuerdo fue más bien discreto para la productora en España. Hay dudas sobre la rentabilidad de comercializar ahora este catálogo.