Productoras españolas y americanas negocian una serie con Arantxa Sánchez Vicario.

Arantxa Sánchez Vicario es el nuevo personaje de deseo de las productoras. Según ha podido conocer Confidencial Digital, numerosas productoras españolas, e incluso americanas, han contactado con la extenista para negociar con ella una suma para tratar de contar su historia.

Las ofertas que la han hecho llegar consisten en la producción de un documental sobre su vida y de una ficción donde todos los protagonistas de su experiencia vital y ella misma serían interpretados por actores y actrices.

Recientemente Arantxa Sánchez Vicario ha dado una entrevista en El Mundo reconociendo que le “queda mucha fuerza y un espíritu de lucha enorme, pero dinero, nada”. En esta entrevista señaló, en palabras del medio “cómo ha resurgido de sus cenizas tras la traumática separación de Josep Santacana y su condena por alzamiento de bienes”.

No obstante, estas declaraciones no significan nada respecto a este posible paso a una ficción y documental dónde podría seguir los pasos de otros personajes como Bárbara Rey. Hasta dónde ha podido saber ECD, Arantxa Sánchez Vicario no se ha comprometido, hasta el momento, con ninguna productora.

Acusaciones que ha pasado

En el año 2022, el extenista y su marido fueron juzgados en el juzgado Penal 25 de Barcelona por supuestamente ocultar patrimonio para evitar que el Banco de Luxemburgo se cobrase una deuda de 7,5 millones de euros.

La Fiscalía pidió para ambos una condena de cuatro años de cárcel. Este proceso se produjo cuando los dos se encontraban aún en pleno proceso de divorcio. Aunque se separaron en el año 2018, aún no habían sido capaces de firmar un documento y ponerse de acuerdo sobre la custodia de sus hijos y el reparto de los bienes que tenían en común.

En el escrito de la acusación, el fiscal consideró que Arantxa Sánchez Vicario actuó «bajo las consignas de su marido» -con el que estuvo 10 años- después de que se le notificara la reclamación de la deuda en julio de 2010.

El escrito del fiscal recoge que el Banco de Luxemburgo adelantó a un banco español el dinero que la extenista tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda de 3,5 millones de euros. Por ello, la entidad bancaria lo reclamó después pagar la cantidad que había abonado.