Las productoras de televisión aíslan las grabaciones para evitar interrupciones por el coronavirus

El coronavirus sigue avanzando por el país. En España se han producido ya más de 1.500 contagios. Desde este pasado lunes se están tomando medidas de gran alcance en ciudades en las que el virus está muy extendido como Madrid, La Rioja y Vitoria.

Algunas de estas decisiones han sido especialmente impactantes, como el cierre de centros educativos y la posibilidad del teletrabajo. Pero el miedo a padecer el Covid-19 también está presente en el mundo de la televisión y el cine.

Según ha podido conocer Confidencial Digital, las productoras españolas se han movilizado para evitar posibles contagios entre actores y trabajadores en las grabaciones de series. Se trata de evitar un daño a las personas y sortear los inconvenientes derivados de cuarentenas que pondrían en riesgo esos proyectos.

Factorías como Globomedia, Bambú Producciones, Diagonal TV, Zeppelin TV y Plano a Plano tienen trabajos abiertos o en fase de rodaje en estos momentos y se han planteado principalmente dos tipos de medidas.

Grabaciones aisladas

Una de las decisiones ha sido aislar las grabaciones que están teniendo lugar en estos momentos o están convocadas para los próximos días. Los centros de rodaje y localizaciones se han cerrado “a cal y canto” para que no se produzca ninguna visita externa.

Se quiere evitar que en los rodajes haya más gente de la estrictamente necesaria, es decir, actores, cámaras, realizadores, figurantes o técnicos de sonido, entre otros. Y que no haya un ir y venir de personas, en contacto con potenciales focos de transmisión del Covid-19.

Los equipos son citados en un lugar y tras confirmar que no hay nadie infectado, se procede a la grabación durante el tiempo que sea necesario, sin intervenciones externas.

Desinfección de los materiales utilizados

Además se está exigiendo que haya una limpieza diaria, estricta y completa, de todos los materiales que se usen en los rodajes. Se ha recomendado que se desinfecten los equipos técnicos: micrófonos, cámaras, platós, e incluso el propio vestuario.

Además, se están adoptando otro tipo de medidas como la cancelación de ruedas de prensa para la presentación de series o nuevos formatos. A su vez, se ha pedido a los trabajadores que no acudan a actos multitudinarios, siguiendo las recomendaciones difundidas por el Ministerio de Sanidad.

Las empresas de figuración ya sufrieron cancelaciones

Tal y como contó ECD, las primeras consecuencias de la epidemia del coronavirus ya se han dejado notar en el mundo televisivo. Varias agencias de figuración han tenido que cancelar contratos que había apalabrados con sus empleados ante el riesgo de contagio por el coronavirus.

Algunas personas afectadas por esta decisión afirmaban a este confidencial: “Nos han cancelado todas las grabaciones de anuncios que teníamos. Algunas se han anulado directamente y otras las han aplazado”.

Pero este tipo de cancelaciones no ha resultado ser una excepción. Una de las últimas producciones de Vancouver Media para Netflix, ‘Sky Rojo’, que se iba a rodar en Tenerife, ha sido pospuesta.

Endemol Shine Iberia elaboró un protocolo

Según pudo conocer ECD, el grupo Endemol Shine Iberia ha optado también por la “prudencia” y ha implantado una serie de medidas de seguridad para evitar contagios y desarrollar sus producciones audiovisuales con total normalidad.

Este plan estaba dirigido a personas que estuvieran convocadas para realizar un casting, que fuesen a concursar en algún programa y para el público en general.

La productora pidió a las agencias que rellenaran un cuestionario en el que se preguntaba si el interesado había viajado recientemente a zonas de riesgo como China, si había presentado algún síntoma de gripe/constipado, fiebre o había estado en contacto con alguna persona diagnosticada por Covid-19.

En este último caso se debería esperar al menos 15 días para poder asistir al rodaje o plató. Después de ese tiempo, se volverían a poner en contacto para completar de nuevo este cuestionario.

Han sido cancelados varios eventos

Mientras tanto, el MipTV, uno de los mercados televisivos más importantes del mundo, que se iba a celebrar del 30 de marzo al 2 de abril en Cannes, ha sido suspendido. Los organizadores de Reed MIDEM han explicado que se ha tomado esa decisión por “preocupaciones relativas al coronavirus”.

También se ha cancelado el MIPDoc y el MIPFormats, que se iban a celebrar entre el 28 y el 29 de marzo. Además, la tercera edición de Canneseries, festival paralelo a esta feria, ha sido pospuesto hasta octubre, cuando coincidirá con el otro gran evento televisivo que acoge la ciudad mediterránea, el MIPCOM.

Uno de los últimos festivales de cine en colgar al cartel de “aplazado” ha sido el Festival de Málaga. La organización ha publicado un comunicado en el que informa que el Ayuntamiento ha decidido aplazar el certamen “debido a la incertidumbre que genera la evolución del coronavirus”.

Por último, el festival de cine ‘South by South West’ que se celebra en Texas ha comunicado que también pospone la cita. En Praga se ha cancelado el festival internacional de cine ‘Febiofest’, y en Italia, se ha suspendido el ‘Cartoons on the Bay’.