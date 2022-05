El Gobierno vuelve a tomar el control de RTVE con los nombramientos de José Pablo López y Pep Vilar

Cambio de mayorías en RTVE. Según ha podido saber Confidencial Digital, el nombramiento de José Pablo López (director de Contenidos Generales) y Pep Vilar (director de Contenidos Informativos) que tuvo lugar el pasado viernes ha producido un relevante cambio de mayorías en el Consejo de Administración de la Corporación pública.

Estos nombramientos, el segundo de ellos adelantado por este medio, han salido adelante con una votación muy diferente a las anteriores. Hasta ahora las principales decisiones se saldaban con seis votos a favor y cuatro en contra (por la mínima), uno de los resultados más habituales en los últimos meses. Esta vez no ha sido así.

La designación de José Pablo López ha concitado el apoyo de los cuatro consejeros del PSOE (hacía meses que no votaban juntos), los dos de Podemos y uno del PNV. En contra han votado los tres representantes elegidos a propuesta del Partido Popular.

Para el nombramiento de Pep Vilar, PSOE y PNV han repetido su voto positivo, un representante de Podemos se ha abstenido, el otro ha votado a favor, y los del PP han votado de nuevo en contra.

Cómo adelantó Confidencial Digital el pasado mes de diciembre, dos consejeras del PSOE, Elena Sánchez y Concepción Cascajosa, retiraron entonces su apoyo al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero. Por diversos motivos.

A consecuencia de estas circunstancias, la Corporación pública llevaba meses asistiendo a votaciones donde el presidente ganaba de forma bastante ajustada, con un resultado de sólo seis votos a favor, y con un apoyo de carácter transversal: los tres representantes del Partido Popular, el del PNV y sólo dos votos del PSOE, Ramón Colom y el propio Pérez Tornero.

Al menos para estos nombramientos del pasado viernes, las mayorías han cambiado. El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha conseguido una votación con alineaciones más parecidas a los resultados que consigue Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El PSOE acusó de “parcialidad” a los Informativos

El PSOE se ha sentido molesto en las últimas semanas con el trabajo de RTVE, cuestionando por ejemplo la imparcialidad de los Servicios Informativos. Dirigentes de la formación detallan casos concretos: “no es normal que, cuando aprobamos una ley como la de la energía, salga en el minuto 19 del Telediario. Mientras que, cuando sube el precio de la luz, ese tema abra los informativos”.

Aquí cobra relevancia el relevo que se ha producido en el área de los Informativos, con la salida de Esteve Crespo hace una semana. Fuentes de RTVE destacan que, en estas votaciones, principalmente en la de José Pablo López, se ha visto en acción “por primera vez” a la nueva mayoría progresista. Es indicativo, explican, de que el Gobierno ha vuelta a tomar el control de la Corporación.

Rechazo del Partido Popular

Aprovechando la comparecencia mensual del presidente de RTVE, el pasado jueves la diputada popular Macarena Montesinos adelantó la negativa de su partido a estos nombramientos. Sobre Pep Vilar, la representante recordó que: “fue colaborador de Enric Hernández, y uno de los causantes de la mayor etapa de gubernamentalización, sectarismo y manipulación que sufrió TVE, bajo el mandato de Rosa María Mateo”.

Respecto a José Pablo López, Montesinos aseguró que se está “hablando de un señor que, como usted bien sabe, su trayectoria profesional no es la más indicada ni mucho menos para ostentar la responsabilidad de contenidos”.

En la réplica, el dirigente de la Corporación pública respondió escuetamente: “el Consejo de Administración recibirá mi propuesta. Le aseguro que vigilaré al máximo los compromisos de servicio público de RTVE”, dijo.

Además, dejó claro que veía “injusto prejuzgar la labor de estos dos profesionales” y aclaró que “si yo no pensara que no fuesen a aportar algo positivo, no presentaría la propuesta de estos nombres”.

José Pablo López y Pep Vilar

José Pablo López fue director general de Radio Televisión de Madrid de 2017 a 2021 tras ser designado durante la presidencia de Cristina Cifuentes. Durante su gestión, el ente autonómico consiguió unos aceptables resultados de audiencia y buenas cifras económicas, con un beneficio de casi cinco millones de euros en el año 2020.

El pasado año fue relevado por José Antonio Sánchez, tras un acuerdo entre la nueva presidenta la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y Vox. Previamente, José Pablo López había ocupado varios puestos de dirección en La Sexta y en Trece TV.

El nuevo director de Contenidos Generales sustituye a Amalia Martínez de Velasco, directiva que fue relevada del cargo el pasado mes de marzo, tal y como adelantó Confidencial Digital. Su destitución se produjo tras las quejas de directivos que recibieron documentos de programación para el mes de septiembre en los que no se concretaban ni fechas ni horarios de emisión.

Pep Vilar fue nombrado en julio de 2020 director de informativos de Televisión Española tras ser designado por Enric Hernández, entonces director de Información y Actualidad. Permaneció en el cargo hasta el año 2021 cuando se produjo la llegada del actual presidente Pérez Tornero. Eran los tiempos de Rosa María Mateo, la antigua administradora única de RTVE.

Vilar sufrió en los primeros días de su mandato un incómodo revés cuando, en un referéndum no vinculante, cuyo resultado fue publicado por diferentes medios de comunicación como Vozpópuli, concluyó que la plantilla rechazaba su nombramiento.

La votación terminó con 183 votos a favor de su designación, 189 en contra y 69 en blanco. No obstante, él continuó trabajando hasta la entrada de la actual directiva. Lleva más de 30 años en el mundo de la televisión donde ha ocupado puestos de responsabilidad, como director de Informativos Diarios de TVE.

Fuera de RTVE, Vilar ocupó el puesto de director de Informativos de Barcelona Televisión, cargo que desempeñó entre 1997 y 2004. Además, fue miembro del consejo de administración de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (entre 2012 y 2018) a propuesta del PSC.

Este mes de marzo, RTVE alcanzó uno de los momentos más bajos de audiencia. La 1 logró ese mes una cuota de pantalla del 8,5%, en un momento en el que Telecinco firmó el 11,9% y Antena 3 el 14,4%. Según los datos de Barlovento Comunicación, todos los canales del ente público sumados tuvieron el mismo número de espectadores que Antena 3 en solitario.