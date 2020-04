Los puntos de venta de prensa en Madrid, a punto del cierre: “No llegamos a hacer ni 50 euros de caja”

El Estado de Alarma decretado en nuestro país el pasado 14 de marzo ha provocado que muchas de las actividades se hayan paralizado. Muchas empresas han tenido que parar su producción. Pero esto no ha repercutido de la misma forma en los medios de comunicación.

El sector se ha adaptado a la situación de la mejor manera posible. En algunos casos se está realizando el trabajo desde casa y en otros, como en las televisiones, se sigue acudiendo a las redacciones pero cumpliendo las medidas sanitarias prescritas.

Pero la prensa impresa está siendo una de las más perjudicadas. Algunas compañías han tenido que poner en marcha un ERTE para poder sostener esta situación. A pesar de ello, se siguen distribuyendo sus publicaciones.

Las medidas de confinamiento han excluido de la prohibición, por ejemplo, bajar a comprar la prensa. Por lo tanto, los quioscos continúan abiertos. Pero esto no quiere decir que muchas personas sigan adquiriendo ejemplares. De hecho, no es así.

Los quioscos de prensa están pasando por uno de sus peores momentos. Desde que se decretó el Estado de Alarma las ventas han caído de manera categórica, así lo aseguran desde la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM).

“No viene nadie a comprar”

Aunque no existe un censo como tal en Madrid sobre el número de establecimientos de prensa, desde la asociación aseguran que sus estimaciones calculan unos 370 puntos de venta. Desde 2010 el cierre de estos establecimientos ha sido constante. Antes había unos 800, por lo que la reducción ha superado el 50%.

Pues bien. Como ya se ha dicho, desde hace semanas, los quiosqueros están notando que la gente ha dejado de ir a comprar el periódico. Pero esto no queda ahí. Un portavoz de AVPPM admite que más de la mitad de los quioscos han echado el cierre por miedo a los contagios: “Nosotros estamos expuestos todo el día. Casi todos vamos con guante y mascarilla, pero la gente lo toca todo”, explican a este confidencial.

Además, el pronóstico no es muy halagüeño: “Hay muchos compañeros que han cerrado, pero no me sorprendería que se sigan cerrando. Estamos en riesgo y abandonados”.

El quiosquero insiste en que cada vez son menos las personas que se acercan a los establecimientos a comprar el periódico y, por lo tanto, no están logrando ingresar lo suficiente: “No llegamos a hacer ni 50 euros de caja al día”.

Hacen repartos a domicilio

Una de las acciones que están emprendiendo algunos quiosqueros de Madrid es llevar los periódicos a casa de los clientes habituales. Para que no tengan que salir de casa. “Hay días que solo recaudamos el dinero del reparto”, aseguran desde la asociación.

El organismo afirma que es una situación complicada. Muchos de ellos son autónomos y están encontrando dificultades para poder hacer frente a todos los gastos que supone tener abierto su establecimiento sin contar prácticamente con clientes.

Además, la gente está optando por leer la prensa a través de Internet o por aplicaciones en sus dispositivos móviles. De hecho algunos medios también están proporcionando su periódico en versión impresa en PDF.

Los quiosqueros denuncian que esto supone un obstáculo a su actividad y el futuro no se vislumbra mejor: “Si nosotros cerramos, los clientes se van a acostumbrar a lo digital y cuando volvamos a la normalidad, muchos no vamos a aguantar abiertos”.