Quejas entre los comentaristas de TVE por la baja calidad del uniforme de las Olimpiadas.

Resquemor entre los comentaristas de TVE en la recta final de los Juegos Olímpicos de París. Las fuentes consultadas confirman que no les ha gustado la baja calidad del uniforme que han tenido que llevar estas tres semanas durante la cobertura de las retransmisiones.

El material “es de tercera”, apuntan fuentes internas de la Corporación. Que admiten que ha habido quejas por parte de los profesionales de RTVE por el atuendo que se han visto obligados a llevar a una cita de esta relevancia. La calidad del vestuario, explican, no ha estado a la altura del momento.

Color blanco

Además, ha habido otro asunto que ha llamado la atención a las fuentes consultadas en estos Juegos Olímpicos. Y no es algo nuevo: ha ocurrido en fechas anteriores, como durante la Eurocopa. Se trata de la camisa blanca de la parte superior del uniforme que deben llevar los comentaristas.

“El blanco no queda bien en televisión” por el reflejo de la luz dentro de la retransmisión de las cámaras, insisten. “El color elegido tendría que haber sido otro como el azul o incluso el rosa”, rematan.

Hay que indicar que varios comentaristas han optado por llevar una chaqueta u otra prenda además de la camiseta. Pero, aunque las temperaturas son más llevaderas en París que ahora en España, no deja de ser verano, con el calor que eso conlleva.

Una lista que no fue paritaria

Entre los profesionales de TVE que forman parte de la comitiva que ha viajado a París para cubrir las Olimpiadas hay un 75% de hombres y un 25% de mujeres. De hecho, como ya contó Confidencial Digital, la presentación de una cobertura tan poco paritaria provocó una agria discusión en el Consejo de Administración de RTVE.

Por una parte, una facción aseguró con contundencia que si sólo se habían incluido ese número de mujeres en el plantel para los Juegos es porque “no se habían presentado más”, ni había candidatas interesadas en cubrir las Olimpiadas. Simple y llanamente, dijeron.

Frente a este argumento se configuró otro frente que declaró que este razonamiento de que las mujeres no han querido viajar era “una vil excusa” para no buscar candidatas. “Es como cuando se dice que no hay voluntarios para ser corresponsales” en la Corporación, explicó indignado un asistente a ECD.