Los quioscos de Madrid al límite: “He pasado de vender 500 periódicos diarios a 80”

La crisis del coronavirus ha afectado a negocios y empresas de nuestro país. Con la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, muchas actividades echaron el cierre parando su producción. Los medios de comunicación también se vieron afectados de manera directa.

Los sectores afectados se han tenido que adaptar a la situación. Una de las opciones más comunes ha sido trasladar el trabajo a casa. Pero en otro, como en las televisiones se ha seguido acudiendo a las sedes pero por turnos y cumpliendo las medidas de seguridad y desinfección para evitar contagios.

En el caso de los puntos de venta de prensa en Madrid no están pasando por su mejor momento. Es uno de los grandes castigados por el COVID-19.

A principios de abril, de los 370 puntos de venta de prensa que la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM) estima que hay en la capital, más de la mitad echaron el cierre por miedo a contagios.

El confinamiento provocó que la gente no pudiese bajar a la calle y, por lo tanto, comprar ejemplares en los quioscos. Muchos cerraron automáticamente sin opción a volver a abrir y otros han reabierto sus puertas al público de nuevo.

Los quioscos siguen reduciendo su demanda

“He pasado de vender 500 periódicos diarios a 80, no tiene sentido.” Estas son las palabras de alguno de los vendedores de prensa de la capital.

Fuentes del sector cuentan cómo la crisis sanitaria les ha afectado de manera directa. Pero no es la primera vez, se había visto perjudicado anteriormente. Desde 2010, los puntos de venta de prensa de Madrid se han reducido en un 50%. Hace 10 años existían alrededor de 800 quioscos en la capital y ahora estiman que solo quedan 370.

El COVID-19 ha provocado que la demanda les haya supuesto vender solo 12 ejemplares diarios en alguno de los quioscos particulares. “Lo estoy pensando pero como esto no cambie de aquí a septiembre voy a cerrar”, cuenta un quiosquero.

Reparto a domicilio como método de supervivencia

El confinamiento hizo que los quioscos tuvieran que reinventarse. Una de las acciones que han desempeñado ha sido el reparto a domicilio a los clientes habituales.

El miedo al contagio ha hecho que muchas personas no salieran de casa, y los quioscos han usado este método como vía de escape. De hecho, si no fuese por esta medida muchos de estos quioscos estarían cerrados según cuentan a este confidencial: “Gracias al reparto a domicilio estoy sobreviviendo. Diariamente reparto unos 60-70 periódicos. Si no fuera por esto no tendría abierto ahora mismo”.

Sin embargo, otros afirman que incluso del reparto a domicilio cada vez más clientes se están dando de baja.