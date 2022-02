Real Madrid, F.C. Barcelona y Atlético de Madrid apuestan por nuevas docuseries tras constatar los beneficios para su imagen

Boom del documental deportivo en España. Según ha podido saber Confidencial Digital, grandes equipos de fútbol como el Real Madrid, el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid van a apostar por nuevas docuseries tras constatar el buen recibimiento que han tenido entre sus fans.

Directivos del mundo del fútbol señalan a Confidencial Digital que muchos clubes se encuentran “en pleno proceso” de creación de contenidos ya que ven que esta vía “es una nueva mina de oro”.

Además, resaltan que esta tendencia no se produce solo en España, sino también a nivel mundial, por lo que ven que, en un futuro, “será raro que cualquier club grande no esté en ello”.

Buenos resultados

Real Madrid, F.C. Barcelona y Atlético de Madrid han constatado que la aparición de documentales relacionados con su historia les está dado buenos resultados. Tanto a nivel económico como en el valor de la marca.

Por ello, se han reunido con plataformas como Netflix, Amazon y Movistar Plus+ para sumar nuevos proyectos a los que ya se han conocido. Los altos directivos han podido medir el gran interés de sus abonados por este tipo de formatos.

Estos contenidos serán principalmente documentales, que hablarán de sus grandes estrellas en la actualidad, así como de las ‘viejas glorias’ que han vestido la camiseta del club a lo largo de la historia.

La primera serie de ficción

Pero existen voces incluso que aluden al desarrollo de series para llevar a la ficción, con actores y guiones basados o inspirados en hechos reales, un periodo de la historia de estos equipos.

Este trabajo, del que nadie ha querido facilitar más detalles, sería muy similar a ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’, un estreno que planea HBO Max para el próximo 8 de marzo.

En esta ficción se tratará en profundidad el fenómeno del auge de los Ángeles Lakers en los 80, cuándo el ‘showtime’ de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar llevó el baloncesto de la NBA a Hollywood.