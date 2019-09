Recortes de personal, reducción del gasto, falsos autónomos... El ajuste de Díaz Ayuso en Telemadrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha abierto una guerra con la Radio Televisión pública de la capital. “Telemadrid ya no es un servicio público esencial” aseguró la semana pasada durante una entrevista en EsRadio. Muchos medios lo asociaron a que la presidenta no descarta el cierre de la cadena pública. Sin embargo, entre sus planes no está que desaparezca el medio.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Partido Popular, Ayuso “no va a cerrar Telemadrid ni la va a privatizar”, sino a “hacer un análisis” exhaustivo sobre en qué situación está la cadena pública en cuanto a gasto y personal. Y, si es necesario, “hacer una reestructuración del medio”.

No pueden destituir a José Pablo López

Desde el equipo de Ayuso admiten estar bastante indignados por cómo se la ha tratado en la cadena en los últimos meses. Según recuerdan a ECD, en el debate que se celebró en mayo con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid le llegaron a quitar el reloj para que no pudiera controlar el tiempo.

Aseguran, además, que desde entonces ha habido “un comportamiento horrible de la dirección con ella”. Por eso, Ayuso no acudió hace unos días a una entrevista a la que fue convocada por la cadena.

A raíz de esta tensa relación se ha especulado sobre el deseo de la presidenta de la Comunidad por desalojar al director del ente público, José Pablo López.

Confidencial Digital ha confirmado que esta medida no entra en los planes de Díaz-Ayuso. Como explican desde su entorno, no podrían aunque quisieran. En 2015 se aprobó una ley sobre la nueva Telemadrid en la que se estableció que “la elección del Director General y de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid S. A. será por un período de seis años”.

Eso fue lo que se estipuló por mayoría en la Asamblea de Madrid hace cuatro años. Y no se quiere contravenir esa disposición. El contrato del director bloquea un relevo en la dirección del ente público.

Desde presidencia insisten en que su objetivo “no es cesar a José Pablo López”, sino asegurarse “de que está cumpliendo con la ley”.

4 millones más de gasto público en dos años

Este cumplimiento de la ley a la que se hace referencia tiene que ver, explican desde el entorno de Díaz Ayuso, al presupuesto de la cadena. En los últimos años se ha producido, advierten, un incremento del gasto del ente público.

Según los datos oficiales, en el año 2016 hubo un gasto de personal de 21 millones de euros. Una cifra que en 2018 se incrementó hasta llegar a los 26 millones.

El objetivo del gobierno de Ayuso es comprobar de qué manera se ha incrementado esa cifra y si ese gasto es realmente acorde a la ley 8/2015 de Telemadrid.

Recortes de personal, falsos autónomos...

Fuentes del PP en la Asamblea de Madrid aclaran que la presidenta no quiere cerrar ni privatizar Telemadrid, “solo quiere hacer un análisis de la situación y afrontar una reestructuración si es necesario”.

Según el artículo 34 de la ley 8/2015 de Telemadrid, la contratación de personal “se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. Por ello, la presidenta de Comunidad de Madrid quiere analizar en qué modo se ha aumentado la plantilla.

Y es que en 2013, hubo un ERE que provocó la salida de 829 trabajadores de la cadena pública. Telemadrid se quedó con 300 trabajadores en total. En 2016 el personal aumentó a 347 y ahora hay 505 personas trabajando en la compañía.

Desde presidencia de la Comunidad de Madrid se va a comprobar que todos los contratos sean legales: se sospecha que puede haber falsos autónomos trabajando en el ente.

Asimismo, temen que el incremento de personal haya provocado un desvío de dinero público: se habría retirado presupuesto de producción para pagar las nuevas nóminas.

Siguen sin celebrarse elecciones sindicales

Por otro lado, cabe recordar que, tal y como se contó en estas páginas, en 2018 el Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión en la radio televisión pública, interpuso una demanda contra la dirección de Telemadrid, así contra los tres sindicatos que forman el comité de empresa: CC.OO., UGT y CGT.

En el escrito, que se presentó ante los Juzgados de lo Social de Madrid, el sindicato denunció que en el ente público se estaba vulnerando el derecho fundamental a la libertad sindical. El motivo fue que las elecciones al comité de empresa llevaban años retrasándose, cuando se tenían que haber celebrado en 2015.

A día de hoy esas elecciones siguen sin celebrarse. Para el Sindicato Independiente se trata de una irregularidad que provoca que haya muchos más liberados sindicales que los que debería: había 35 cuando la plantilla era de 1.300 personas. Después del ERE en 2013, con 300 trabajadores seguía habiendo 35. Ahora, con 505 empleados, esa cifra se mantiene.

Así responde Telemadrid

Telemadrid tiene una postura clara ante los planes de Ayuso. Fuentes internas señalan a ECD que RTVM tiene autonomía en su gestión y un plan establecido, con la financiación ya firmada para el ejercicio 2020, por lo que dudan que pueda haber “planes posibles para ajustar la plantilla salvo que quieran hacerlo de cara al 2021”.

Aseguran, además, que existe una “carta básica” a la que Telemadrid está sujeta, cuya concreción a tres años es un “contrato programa” firmado por el Gobierno que presidía Ángel Garrido. El escrito fue aprobado por unanimidad en la asamblea con el PP votando a favor.

Las mismas fuentes explican que la carta básica dice explícitamente que “hay que avanzar en la recuperación de la capacidad industrial de RTVM. Lo que implica recuperar plantilla, como hemos hecho”.

Por ello, insisten en que “si el PP ya no quiere cumplir esa carta básica, deberá decirlo abiertamente y llevar la propuesta a la Asamblea para cambiar esa carta básica”. Desde Telemadrid se duda que Ciudadanos u otros partidos hayan cambiado de parecer y apuesten ahora por otro modelo para RTVM. En cualquier caso, si es así, “tendrán que debatirlo en la asamblea”.

ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial del ente que ha declinado comentar el plan de Díaz-Ayuso para Telemadrid.

Una ‘promo’ en respuesta a Ayuso

Mientras tanto, este pulso también se está librando ante la opinión pública. Nada más conocerse las declaraciones de Díaz Ayuso en EsRadio, hubo movimientos en la cadena.

La primera reacción la protagonizó uno de los rostros de Telemadrid: Inmaculada Galván. La presentadora de ‘Madrid Directo’ respondió a la presidenta con un claro mensaje: “Hoy comienza la nueva temporada de los informativos aquí en este casa, Telemadrid, con alguna cara que van a conocer y con el afán de servicio público para todos ustedes. Porque sí, Telemadrid es un servicio público”.

Días después llegó el segundo mensaje. Telemadrid difundió a finales de la semana pasada una nueva ‘promo’, un anuncio para dar publicidad a la cadena, que contenía otro recado a la presidenta: “100% servicio público”.

Estas palabras se escuchaba pronunciadas por una voz ‘en off ‘ mientras varios presentadores de Telemadrid entonaban el eslogan “tú nos mueves”. Parece que el guiño al “servicio público” –que criticó Díaz Ayuso- ha sido incluido al final, sin modificar las cuñas grabadas con antelación a la polémica.