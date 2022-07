TVE prepara para un nuevo plató para el Canal 24 horas para septiembre

RTVE vive un periodo de cambio. Por un lado, cómo ya se publicó hace semanas, el ente público renovó 'Estudio estadio' con el cambio de presentador de Juan Carlos Rivero a Paco Caro y la creación de unos contenidos más polideportivos que no hablen solo del Real Madrid y el F.C Barcelona.

Además, cómo ya adelantó Confidencial Digital, en RNE, se está ultimando una remodelación total en los presentadores de la emisora pública. En este caso, Samanta Villar presentará el segundo tramo informativo de las mañanas, Pepa Fernández volverá a trabajar en el fin de semana y Carlos Mesa pasará a presentar un programa en la tarde.

En este caso, fuentes directivas señalan a ECD que se están realizando reformas dentro de Torrespaña, una de sus principales sedes de informativos, para albergar un nuevo plató del 24 horas, canal donde la televisión pública emite noticias en un horario continuado durante todo el día.

Estas obras, que comenzaron hace unas semanas, tienen el objetivo de que la programación de este canal de noticias dirigido por Cristina Ónega, "tenga una imagen renovada" de cara a la nueva temporada televisiva que comenzará en septiembre. Por ello, muchos de los programas que se emiten para este canal pasarán a emitirse desde ahí.

'La noche en 24 horas' no cambiará de plató

Dentro de este traslado, todavía no se ha tomado una decisión final sobre el nuevo destino de 'La noche en 24 horas'. Fuentes directivas de ECD desvelan que el programa de debate político y social de Xabier Fortes seguramente siga en el mismo plató, aunque todavía no haya una decisión final. Esta decisión inicial tiene el objetivo de no confundir a los espectadores.

Este programa mantiene un buen estado de forma dentro de los parámetros del canal. Según dijo la propia RTVE, la tertulia de Xavier Fortes consiguió en este temporada, que acabó en este mes de junio, aproximadamente 182.000 espectadores y un 1,5% de cuota de media.

Canal 24 horas en Latinoamérica

El pasado mes de marzo, Confidencial Digital reveló que TVE planeaba crear un Canal 24 horas para Latinoamérica. Fuentes del ente directivo reseñaron que el presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, quería dar vida a un Canal 24 horas para Latinoamérica con contenidos informativos y culturales.

En aquel momento, la idea que se manejaba es que ese canal, cuando finalmente se realice, se grabe en Madrid aunque también tenga colaboraciones con televisiones públicas locales del continente.