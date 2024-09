Sánchez se reunió con Prisa, Vocento y Unidad Editorial para defender su plan sobre los medios.

Pedro Sánchez lleva varios meses preparando el plan de ‘regeneración’ que plantea “fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad” de los medios de comunicación. Entre las medidas que propone hay un registro de medios, la lucha contra la desinformación, transparencia sobre la propiedad de las compañías, etc.

Desde aquella famosa comparecencia en la que anunció que había barajado retirarse por el acoso a su familia, el presidente del Gobierno empezó a mencionar esta serie de medidas.

En el borrador del texto final, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, hay propuestas como la creación de un registro de medios donde, además de indicar quién es su propietario, se debe explicitar de dónde proviene su publicidad, el impulso de un nuevo sistema de medición de audiencias y una reforma de la ley de Publicidad Institucional, para que el reparto sea directamente proporcional al número de lectores y tenga límites.

Además, también contiene medidas de apoyo a los medios de comunicación que publiquen íntegramente en lenguas oficiales diferentes al castellano. También, se revisará el marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de medios de comunicación y se aprobará una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

Reuniones de Pedro Sánchez con los CEOS de la prensa

Pues bien. Con el objetivo de evitar suspicacias en el sector de la prensa sobre la llamada ley de medios, Pedro Sánchez organizó una serie de reuniones con los consejeros delegados de los principales grupos mediáticos durante los meses de junio y julio.

Según ha podido confimar ECD, a estas reuniones asistieron directivos responsables del Grupo Prisa, de Unidad Editorial, de Vocento, del Grupo Godó y de Prensa Ibérica. Según señalan las fuentes consultadas, el presidente del Gobierno asistió a estas reuniones en compañía de Francesc Vallés, secretario de estado de Comunicación.

Fuentes que estuvieron presentes en esos encuentros señalan que el tono empleado por el presidente en Moncloa fue positivo. Los interlocutores de Presidencia se esforzaron en lanzar un mensaje de tranquilidad y defender el plan para evitar un aluvión de críticas por parte de los periódicos.

Tal y como señalan las fuentes consultadas, desde Moncloa se señaló que esta batería de medidas es una simple “transposición de una directiva europea”, que iba a ser positiva “para los medios de comunicación” y que, además, les garantiza 100 millones de euros para su digitalización.

Otros medios

Más allá de estas compañías citadas, ECD no ha tenido constancia de que hubiera reuniones con otros directivos.

Esta selección llama la atención por la ausencia de medios nativos digitales, tanto de izquierdas como de derechas. Se ha preguntado a directivos de estas plataformas que han respondido señalando que no tenían información sobre estas reuniones.

Malestar entre los ausentes

De hecho, uno de los directivos consultados admite su malestar por no haber sido invitado a Moncloa, cuando también es dueño de un medio de prensa escrita. Según su parecer, este veto puede obedecer a “discrepancias con las medidas impulsadas”.

Otro de los directivos que no ha sido invitado a esta ronda asegura que no le importa haber sido excluido de estas reuniones, ya que considera que “el plan de medios no tiene los votos suficientes” para ser aprobado.

No cree que Junts vote a favor de esta propuesta, añade. Además, una cuarta fuente recuerda que el plan de medios exige “de mucho tiempo legislando”, circunstancia que no está seguro de que el actual Gobierno vaya a poder ejercer.