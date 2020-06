Soledad Gallego pide disculpas a los suscriptores por su marcha apresurada como directora de El País

La marcha de Soledad Gallego como directora de El País es una realidad. Este pasado lunes se conoció la noticia de su abandono al frente del periódico del Grupo Prisa. Gallego se convirtió en la primera mujer que logró ocupar este puesto desde el nacimiento del diario.

La veterana periodista llegó al cargo en 2018 para sustituir en el puesto a Antonio Caño. Lleva ligada a la redacción de El País desde 1977 y ha ejercido de corresponsal en París, Londres, Nueva York, Bruselas o Buenos Aires.

El anuncio de su marcha, tal y como contó este confidencial, ha pillado por sorpresa a parte de la redacción del periódico puesto que no esperaban que iba a dejar la dirección.

“Han sido dos años intensos”

Soledad Gallego ha querido despedirse de los suscriptores del periódico. Ha enviado una carta de disculpas en la que afirma que debería haber informado a los lectores antes su decisión de “no prolongar más el contrato de dos años”.

Además, asegura que han sido “dos años intensos” y “agotadores”, en los que ha podido cumplir su compromiso con directora.

También ha comunicado que va a recuperar la columna semanal, un trabajo que ha estado realizando dentro del periódico durante varios años. Por lo que continuará vinculada a la redacción de El País.

“Yo no quiero proyectos largos”

La periodista, este lunes, ha pasado por el programa de Pepa Buena en La Ser, ‘Hora 25’ para hablar sobre su marcha y ha asegurado que: “El proyecto tenía que ser de dos años, lo que no hiciese en dos años no lo iba a hacer en tres. Yo no quiero proyectos largos. No tengo edad”.

Ha contado que echará de menos estar en la redacción: “Pienso ir a verles cuando me entre la morriña. Son unos profesionales estupendos”.

Javier Moreno, nuevo director de El País

Con la salida de Soledad Gallego se ha hecho oficial el que será el nuevo director de El País: Javier Moreno. Se trata de un viejo conocido en la dirección, puesto que ya ha ejercido este puesto en 2006.

Durante su primera etapa se tuvo que enfrentar a una grave situación dentro del diario: tuvo que hacer el primer ERE de la historia del periódico.

El periodista, actualmente se encontraba al frente de la redacción de El País en México.