Telecinco guarda ‘Caiga quien caiga’ para evitar dañar su imagen por la bronca política.

Mediaset se guarda una carta en la manga de cara a la nueva temporada. Según ha podido saber Confidencial Digital, Telecinco ha decidido no programar ‘Caiga quien Caiga’ entre los grandes estrenos que se preparan para septiembre. La causa: la actual polarización política que se vive actualmente en España.

Este espacio se hizo famoso por su enfoque irreverente y cómico, además de por sus entrevistas incómodas a políticos, famosos y anónimos. Fue también una gran cantera de rostros televisivos. Se busca que el formato se adapte a los nuevos tiempos. El programa no se sabe si iría a Telecinco o a Cuatro, canal donde Warner Bros emite ya ‘First Dates’.

Tal y como ha ido contando Confidencial Digital, Mediaset dudó desde el primer momento si recuperar este formato. El motivo es que el estilo del programa no termina de encajar del todo con su plan de presentarse ahora como una televisión amable en todas las cadenas. Desde el grupo temen que el estilo del formato pueda generar problemas y conflictos dada la crispación política existente y el grado de enfrentamiento entre los políticos y con la prensa.

Fuentes internas de la compañía destacan que en la actualidad hay demasiado contenido dedicado a la actualidad política y social, por lo que no encaja en el ‘prime time’ de la parrilla ni tiene el estilo que quieren proponer. No obstante, no descartan recuperarlo próximamente si alguna de las nuevas apuestas fracasa.

En la historia del programa, han pasado grandes nombres por el plató. En su etapa inicial, el programa fue conducido por El Gran Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia. En Cuatro fue presentado por mujeres: Ana Milán, Silvia Abril y Tània Sarrias. También era importante la figura del reportero, puesto que ocupó Pablo Carbonell, Christian Gálvez, Antonio Castelo, Eugeni Alemany y Gonzo, entre otros.

En caso de que finalmente se lleve a cabo, ‘Caiga quien Caiga’ podría presentarse como una apuesta disruptiva y rompedora. Las gafas y el traje negro son uno de los grandes símbolos que podrían volver a la actualidad, junto con ‘Gran Hermano’, ‘Boom’ y ‘Me Resbala’ o una posible película de ‘Aida’.