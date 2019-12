Telecinco negocia la participación de la hija de Antonio David Flores en ‘Supervivientes’

El caso del presunto abuso sexual de Carlota Prado, la concursante de la edición ‘GH Revolution’, sigue provocando cambios en Mediaset. El enorme impacto de un vídeo comprometedor y el masivo boicot publicitario al programa han puesto en juego el futuro del propio formato.

Efectivamente, la fuga de anunciantes de ‘GH VIP 7’ ha obligado a la cadena a cambiar de programación y ha aparcado, por el momento, la marca Gran Hermano de su parrilla.

Esta decisión ha hecho que Telecinco adelante la emisión de ‘Supervivientes’. En vez de viajar a Honduras después de Semana Santa, el plan de Mediaset es enviar allí a los concursantes a finales de febrero.

Cambios con Italia

Según ha avanzado este martes La Vanguardia, Mediaset ha optado por aparcar ‘GH Dúo’ y adelantar la emisión de Supervivientes de abril a febrero. La productora Bulldog TV ya habría recibido la petición de Mediaset de ponerse con los preparativos.

El principal problema con el que se ha encontrado Bulldog TV es la producción de la versión italiana del reality. Como es conocido, cadenas de varios países comparten cada año las infraestructuras y localizaciones en Honduras que permiten dar vida al espacio. Se monta un ‘hub’ compartido que abarata los costes, donde trabajan los equipos de varios países, que se van rotando en las grabaciones.

La cadena italiana Canale 5 se habría avenido a un acuerdo, optando por emitir ‘Grande Fratello Vip (GH VIP)’ a principios de 2020 y cambiar el orden para que España grabe antes y no se solapen las dos versiones de ‘Supervivientes’.

La hija de Antonio David Flores, entre los concursantes

Por lo tanto, Mediaset deja de descansar la marca ‘Gran Hermano’ hasta que pase la polémica y adelanta la producción del reality de supervivencia, que ya está decidiendo quiénes formarán el elenco de concursantes para esta próxima edición.

Según explican a Confidencial Digital fuentes internas de la cadena, Telecinco está negociando la participación de Rocío Flores, hija de Antonio David Flores, para esta nueva edición de ‘Supervivientes’.

El nombre de Rocío Flores ya se puso sobre la mesa para la edición de Supervivientes 2018. Fiel seguidora de los formatos de telerrealidad, la hija de Antonio David estuvo a punto de entrar en el reality.

Se especuló con que la razón de su participación era que su familia estaba pasando por un “bache económico”, ya que ella no era lo suficientemente conocida como para entrar en un concurso de famosos en Telecinco.

Sin embargo, en el último momento Rocío Flores explicó públicamente a través de Instagram que, a pesar de que le gusta el programa, su participación no era posible porque debía terminar sus estudios en la Universidad.

Problemas familiares

Ahora, las cosas han cambiado. La hija de Antonio David es un perfil que Mediaset quiere para ‘Supervivientes’ por el hueco que se ha hecho en la prensa del corazón estos últimos meses.

Rocío Flores, de 23 años, ha aparecido esta temporada por primera vez en los platós de televisión. Por un lado, su padre ha concursado en ‘GH VIP 7’. La joven ha estado presente en el plató del reality para defender a Antonio David.

A la participación de su padre en GH VIP se suma el problema familiar que sigue viviendo. Y es que los padres de Rocío Flores llevan 20 años de duros enfrentamientos. Los hijos no tienen comunicación con su madre, Rocío Carrasco, y el ex guardia civil ha tenido que depositar una fianza de 80.000 euros a causa de una querella de su ex mujer por malos tratos.