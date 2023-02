La televisión de Pablo Iglesias incumple la fecha de lanzamiento que comunicó a sus colaboradores

El director de 'Canal Red', Pablo Iglesias, atiende a los medios de comunicación.

A mediados de enero, desde ‘Canal Red’, la nueva televisión de Pablo Iglesias y Jaume Roures, se mandó un mensaje a los colabores y trabajadores informando que la presentación de los contenidos que formarían parte de la parrilla estaría lista entre finales de enero y principios de febrero.

No obstante, al cierre de edición y casi a finales de febrero, todavía no hay una fecha fijada para el comienzo de las emisiones. Fuentes internas del programa han explicado a Confidencial Digital que no se les ha informado de un nuevo calendario. Están a la espera y sin noticias. No saben cuándo van a tener que comenzar a trabajar ya que la dirección “todavía no tiene claro” cuál es la fecha más conveniente para el lanzamiento.

En el último programa que emitió la plataforma, hace ya una semana, se dijo que ese era el último espacio que se emitiría desde las instalaciones del diario Público. Y que necesitaban unos días de pruebas para poner en marcha el nuevo canal. Sin embargo, han pasado las semanas y no hay datos sobre la nueva etapa. Además, el exvicepresidente del Gobierno, está especialmente vigilante para evitar la filtración de informaciones sobre la compañía.

Motivo de estos retrasos

Fuentes oficiales de Canal Red no han respondido a las reiteradas preguntas de Confidencial Digital sobre los motivos de este retraso. Pero fuentes oficiosas de la empresa aseguran que se trata de temas logístico. Ha habido retrasos en la llegada del material necesario para poner en marcha una televisión y ciertas divisiones o tiranteces dentro del espacio político a la izquierda del PSOE.

Algunas de ellas fueron desveladas por ECD, como el choque entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Atrás quedaron los tiempos en los que trabajaban juntos, en perfecta sintonía. Hay que recordar que la vicepresidenta amenazó con sumarse al PSOE, operación que él ha tratado de contrarrestar dando más protagonismo a Ione Belarra.

Debido a este clima de tensión, previo a las citas electorales de municipales y autonómicas, los promotores de ‘Canal Red’ han tenido que realizar “labores diplomáticas” para poder calmar las aguas y contar con profesionales y tertulianos que consideran valiosos, entre los que ha habido que “tender puentes”.

Programación

Fuentes de la compañía confirman que, aunque quedan algunos nombres de colaboradores por cerrar, la programación de ‘Canal Red’ ya está cerrada. La información política a nivel Nacional e Internacional será el eje central de la cadena y se quiere impulsar una tertulia que compita en duración con los formatos de las televisiones y las radios como ‘Al Rojo Vivo’ y ‘Hoy por Hoy’.

También habrá un programa en el que se analizará la actualidad internacional y programas que se producirán desde países de América Latina como Bolivia, Argentina y Uruguay, con periodistas de cada país. Por su lado, varios movimientos sociales coproducirán junto con ‘Canal Red’ sus propios espacios, donde tratarán de amplificar el eco de sus demandas aprovechando esta nueva plataforma que impulsa Pablo Iglesias.

El apartado de Entretenimiento empezará modestamente, atendiendo al dinero recaudado. A medida que se vayan logrando ingresos, se irá ganando en dimensión. Por lo pronto, se arrancará con una sección de cuentos infantiles y uno sobre análisis de cine con Anita Fuentes. También se incluirán varios programas de humor sobre la actualidad política y social “desde un prisma feminista e igualitario con las minorías”.

Entre los programas que ya están aprobados está el late night ‘En la Frontera’ de Juan Carlos Monedero, ‘La Pizarra’ de Alfredo Serrano, ‘Dato mata relato’, un formato de verificación de noticias de Julián Macías y uno de análisis de las noticias con Manu Levin.

También se ha llegado a un acuerdo con Furor Televisión, una productora de contenidos online de izquierdas cuyo fundador, Sergio Gregori, ha sido nominado a un premio internacional con motivo de una entrevista con el ex vicepresidente de la KGB, Nikolai Leonov. En ella, el exagente acusó a Vladimir Putin de haber ascendido al poder mediante sobornos y extensiones.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de la dirección del canal, que busca dar un papel importante a los creadores de contenido y youtubers de izquierdas. El objetivo es influir “en las próximas elecciones: primero en las municipales y autonómicas, y después, en las generales”, explican fuentes cercanas a Pablo Iglesias.

Redes sociales lanzadas… y el hermano de Isabel Díaz Ayuso

Estas últimas horas, ‘Canal Red’ ha sido noticia por una de sus primeros trabajos: mostrar imágenes del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Horas después del anuncio de Pablo Iglesias en la Cadena SER de que iban a intentar dar a conocer el rostro de Tomás Díaz Ayuso, lanzaron un vídeo de treinta segundos con imágenes.

También en los últimos días se ha ultimado la integración de LÚH! Noticias, el digital relacionado con Podemos que estaba dirigido por Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias cuando aún era eurodiputado. Este medio de comunicación, que presentaba un balance positivo de 7.000 euros en sus últimos resultados, ha despedido a cuatro de sus seis empleados para posteriormente integrarlos en ‘Canal Red’

Este nuevo canal de televisión tendrá su propia App, donde los usuarios podrán registrarse para acceder a la oferta de contenidos. No obstante, según explican fuentes conocedoras del proyecto, este trabajo, aunque esté diseñado para ser multiplataforma, está pensando para que se emita “principalmente por Youtube”.