The New York Times amplía su presencia en España: crea una delegación con cinco profesionales

El diario norteamericano The New York Times aterriza con fuerza en nuestro país. El pasado mes de noviembre el subdirector del periódico y responsable de supervisar las corresponsalías, Michael Slackman, anunció la apertura de una delegación en España. Hace unas semanas empezó el trabajo real de esta nueva sede.

Madrid ha sido la ciudad elegida por The New York Times para instalar el epicentro de la actividad del periódico. Con esta apertura son ya casi 30 las delegaciones con las que cuenta el diario americano por mundo.

La delegación está liderada por Nick Casey. El periodista lleva cinco años en The New York Times. Trabajó durante varios años en Latinoamérica, donde ha estado firmando información nacional, pero también crónicas. Antes estuvo en The Wall Street Journal como corresponsal en Oriente Medio y América Latina.

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, la llegada del diario americano a España es parte de una estrategia para obtener más lectores internacionales. Fuentes del periódico admiten que los lectores estadounidenses empiezan a demandar cada vez más este tipo de información.

Se crea un equipo en España

Hasta ahora The New York Times tenía en España un corresponsal, Raphael Minder. El periodista también se encargaba de informar sobre Portugal. Ahora Minder y Casey están dedicados a poner en marcha la delegación española.

Se van a hacer tres fichajes para crear una pequeña redacción. Se enviarán noticias pero también reportajes o investigaciones de casos que tengan lugar en España. La actualidad será la protagonista, como es lógico, por lo que, en un principio estarán centrados en la pandemia, en la recuperación económica de España, la crisis, etc.

No pretenden competir con medios nacionales como El País o La Vanguardia, explican, sino con otros medios internacionales que no cuentan con corresponsales en nuestro país. Una ventaja con la que sí va a contar el diario neoyorkino.

Se hizo un llamamiento a periodistas por redes

Hay que recordar que el nuevo responsable de la delegación en España, Nick Casey, realizó un llamamiento a través de su cuenta de Twitter anunciando esta apertura y solicitando personal. Los periodistas interesados podían mandar su CV. Desde el diario señalan que se recibieron más de 300 solicitudes.

Tras esto, Casey analizó los perfiles y se puso en contacto con los profesionales para que les presentasen una serie de temas sobre lo que estaba pasando en España y sobre lo que se podría realizar alguna pieza informativa. El proceso de selección no ha terminado. Todavía están decidiendo quienes serán los que integren la redacción.

Además, la delegación está en proceso de búsqueda de una sede física para poder trabajar más cómodos. El coronavirus provocó que la llegada del responsable de la delegación se retrasara. Esto ha hecho que todavía no se cuente con un local donde fijar la sede definitiva.