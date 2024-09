The Objective ficha a José Manuel Calvo, ex número dos de Antonio Caño en El País.

The Objective se refuerza para comenzar el nuevo curso. Según ha podido saber Confidencial Digital, el medio dirigido por Álvaro Nieto ha contratado a José Manuel Calvo, número dos de Antonio Caño durante su etapa en El País.

Ahora se incorpora a este digital como director de Calidad. Según señalan las fuentes consultadas, en este nuevo puesto se encargará de que “el producto salga con los estándares de calidad adecuados”. Por este motivo, se encargará de “revisar todo antes y ayudar a que lo que salga publicado esté perfecto”.

Realizará, por tanto, diversas tareas de edición y coordinación para mejorar el producto informativo. Calvo ha trabajado toda su vida profesional en el Grupo Prisa, primero en la Cadena SER y luego en El País. Pero fue uno de los primeros que salió de la empresa nada más llegar Pedro Sánchez a Moncloa.

Con la llegada de Calvo, ya están en The Objective, un nutrido número de ex de El País: Juan Luis Cebrián (ex presidente), José Luis Sainz (ex consejero delegado), Antonio Caño (ex director), José Manuel Calvo (ex director adjunto), Luis Prados (ex subdirector), Álvaro Nieto (ex redactor jefe).

También están varios periodistas que salieron del periódico: Luca Costantini y Fran Serrato, y los columnistas Fernando Savater, Félix de Azúa, Francesc de Carreras, Antonio Elorza, Javier Rioyo, Rosa Cullell, Ricardo Dudda, Amelia Castilla, Victoria Carvajal, Ignacio Vidal Folch y Bosco Esteruelas.

Comité editorial

Antonio Caño es el presidente del Comité Editorial de The Objective, organismo que tiene nuevos miembros como Fernando Savater, Félix de Azua y Francesc de Carreras. Además de Antonio Caño, las figuras más destacadas del Comité Editorial son dos miembros de la compañía: el propio Álvaro Nieto, director de The Objective, y Paula Quinteros, editora de la web.

Otros periodistas que están en este comité son la periodista y economista Victoria Carvajal, David Mejía, el responsable del podcast del medio ‘Vidas cruzadas’ (donde en las últimas semanas se ha entrevistado a personalidades como Juan Luis Cebrián, Daniel Gascón y Jorge Bustos), y el especialista cultural Ricardo Dudda, editor de la revista ‘Letras libres’, una de las más importantes del ámbito en Latinoamérica.